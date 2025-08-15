Историческая победа: европейский кинофонд запретил прокат своих фильмов в России

Европейский фонд поддержки киноиндустрии Eurimages принял историческое решение — отныне продюсеры, получающие финансирование от Фонда, должны полностью отказаться от проката своих фильмов в России.

Каждый, кто проигнорирует требование, получит условную черную метку — его имя будет обнародовано, и это станет сигналом для всей индустрии. Подробнее — далее.

Почему этот запрет важен

Eurimages — это сердце европейского кинематографа, основанное Советом Европы в 1989 году для поддержки искусства, отражающего европейскую культурную идентичность, художественное разнообразие и свободу выражения.

Именно благодаря Eurimages мир увидел такие шедевры, как The Worst Person in the World, Corsage, Triangle of Sadness — фильмы, которые собирали награды Канн, Берлина, Венеции и попадали в номинации на Оскар, BAFTA и Золотой глобус.

Но была и темная сторона истории: некоторые из этих картин, профинансированных европейскими налогоплательщиками через Eurimages, после премьер выходили в российский прокат.

Каждая трансляция, каждый билет — это миллионы евро в бюджет страны-агрессора, а значит, косвенное финансирование войны против Украины, а также прямое предательство европейских ценностей.

Читать по теме Сериалы Netflix в августе 2025: от готической Венздей до амазонских приключений В августе 2025 года Netflix предлагает большой выбор новых сериалов для любого вкуса от драм до анимаций для детей.

Украинское влияние

Эта знаковая культурная и этическая победа принадлежит Украине. Результат работы украинских представительниц в Eurimages: исполнительного директора Украинской киноассоциации Виктории Ярмощук и продюсера Александры Костиной.

Они более года убеждали Фонд, что сотрудничество с российским рынком противоречит европейским ценностям.

Конец “пакетным” сделкам

Eurimages также взялся за другую проблему — схему, которой пользовались российские дистрибьюторы. Они покупали права на показ фильмов сразу для нескольких стран, в том числе для России, Украины, стран Балтии и других государств Восточной Европы.

Из-за этого украинские и европейские зрители часто не могли посмотреть даже те фильмы, на создание которых тратились и их деньги.

Фонд назвал такую практику нарушением культурной справедливости и призвал владельцев прав немедленно прекратить продавать фильмы по таким “пакетным” соглашениям.

Чтобы принять это решение, понадобилось более года обсуждений и юридических консультаций во всех странах-участницах.

Совместная победа

Эти достижения — результат не только работы украинских продюсеров, но и поддержки со стороны государства. Государственное агентство Украины по вопросам кино подчеркивает: участие Украины в Eurimages имеет чрезвычайное значение.

Даже во время войны Госкино регулярно платит членские взносы, тесно сотрудничает с Секретариатом Фонда и помогает украинским кинематографистам быть частью международного киносообщества.

Глава Госкино Андрей Осипов подчеркивает:

— Украина в очередной раз доказывает: даже в самые тяжелые времена она остается активной и влиятельной частью европейского культурного сообщества.

Принятое решение создает реальные препятствия для использования европейского контента в Российской Федерации, внедряет механизм, который не позволяет финансировать страну-агрессора через европейские культурные продукты, предусматривает публичное раскрытие имен продюсеров, сотрудничающих с российской индустрией.

Пока на европейском кинорынке ведется борьба за культурную справедливость, в Украине снимают жизнь во время войны. Сразу 8 украинских документальных фильмов будут соревноваться за главную награду Одесского международного кинофестиваля.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!