Історична перемога: європейський кінофонд заборонив прокат своїх фільмів у Росії

Європейський фонд підтримки кіноіндустрії Eurimages ухвалив історичне рішення — відтепер продюсери, які отримують фінансування від Фонду, мають повністю відмовитися від прокату своїх фільмів у Росії.

Кожен, хто проігнорує вимогу, отримає умовну чорну мітку — його ім’я буде оприлюднено, і це стане сигналом для всієї індустрії. Детальніше — у матеріалі.

Чому ця заборона важлива

Eurimages — це серце європейського кінематографа, засноване Радою Європи у 1989 році для підтримки мистецтва, що відображає європейську культурну ідентичність, художню різноманітність та свободу вираження.

Саме завдяки Eurimages світ побачив такі шедеври, як The Worst Person in the World, Corsage, Triangle of Sadness — фільми, що збирали нагороди Канн, Берліна, Венеції та потрапляли в номінації на Оскар, BAFTA і Золотий глобус.

Але був і темний бік історії: деякі з цих картин, що були профінансовані європейськими платниками податків через Eurimages, після прем’єр виходили в російський прокат.

Кожна трансляція, кожен квиток — це мільйони євро в бюджет країни-агресора, а значить, непряме фінансування війни проти України, а також пряма зрада європейських цінностей.

Український вплив

Ця знакова культурна та етична перемога належить Україні. Результат роботи українських представниць в Eurimages: виконавчої директорки Української кіноасоціації Вікторії Ярмощук та продюсерки Олександри Костіної.

Вони понад рік переконували Фонд, що співпраця з російським ринком суперечить європейським цінностям.

Кінець “пакетним” угодам

Eurimages також взявся за іншу проблему — схему, якою користувалися російські дистриб’ютори. Вони купували права на показ фільмів одразу для кількох країн, у тому числі для Росії, України, країн Балтії та інших держав Східної Європи.

Через це українські та європейські глядачі часто не могли подивитися навіть ті стрічки, на створення яких витрачалися і їхні гроші.

Фонд назвав таку практику порушенням культурної справедливості та закликав власників прав негайно припинити продавати фільми за такими “пакетними” угодами.

Щоб ухвалити це рішення, знадобився понад рік обговорень і юридичних консультацій у всіх країнах-учасницях.

Спільна перемога

Ці досягнення — результат не лише роботи українських продюсерів, а й підтримки з боку держави. Державне агентство України з питань кіно наголошує: участь України в Eurimages має надзвичайне значення.

Навіть під час війни Держкіно регулярно сплачує членські внески, тісно співпрацює з Секретаріатом Фонду та допомагає українським кінематографістам бути частиною міжнародної кіноспільноти.

Голова Держкіно Андрій Осіпов підкреслює:

— Україна вкотре доводить: навіть у найтяжчі часи вона залишається активною та впливовою частиною європейської культурної спільноти.

Ухвалене рішення створює реальні перепони для використання європейського контенту в російській федерації, впроваджує механізм, який не дозволяє фінансувати країну-агресора через європейські культурні продукти, передбачає публічне виявлення імен продюсерів, які співпрацюють із російською індустрією.

Поки на європейському кіноринку ведеться боротьба за культурну справедливість, в Україні фільмують життя під час війни.

Одразу 8 українських документальних стрічок змагатимуться за головну нагороду Одеського міжнародного кінофестивалю.

