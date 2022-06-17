Евровидение-2023 вместо Украины проведет другая страна. Где пройдет конкурс?

Конкурс Евровидение-2023 проведут не в Украине. Хозяйкой песенного конкурса, который состоится в следующем году, станет Великобритания.

Правила Евровидения запрещают проводить конкурс в находящейся в военном положении стране. Организатор конкурса, Европейский языковой союз, имеет ряд требований к странам-победителям.

Поэтому геолокация Евровидения 2023 года долгое время была под вопросом.

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Среди возможных вариантов называли как города в Украине (при условии завершения войны), так и в других европейских государствах, в частности, Польши, Швеции и Испании.

Где пройдет Евровидение 2023

Учитывая вопросы безопасности, из-за войны в Украине организаторы конкурса решили изменить правила.

“Песенный конкурс Евровидение — одна из самых сложных телевизионных постановок в мире, над которой работают тысячи людей, посещающих событие, и 12 месяцев на подготовку. После объективного анализа Референтная группа, управляющий совет ESC с глубоким сожалением пришел к выводу, что, учитывая текущие обстоятельства, гарантии безопасности и оперативные, необходимые телерадиостанции для проведения, организации и производства песенного конкурса Евровидения в соответствии с Правилами ESC, не могут быть выполнены”, — сообщают на официальном сайте.

EBU хотел бы поблагодарить за искреннее сотрудничество и приверженность исследованию всех сценариев в течение недель после победы Kalush Orchestra 14 мая в Турине и разделить суммы и разочарования, что конкурс в следующем году не состоится в Украине, — добавляют организаторы.

В истории уже были случаи, когда из-за войны страна-победитель отказывалась проводить у себя конкурс. В 1979 году в конкурсе победил израильский исполнитель, но в 1980 году Евровидение приняли Нидерланды.

Напомним, победитель песенного конкурса Евровидение 2022 — группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Украина получила 631 балл. От жюри — 192 балла, а зрители отдали нам 439 баллов. Смотри выступление украинцев, комментарии и реакцию мира.

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