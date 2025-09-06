В Киеве готовят уникальное событие — фестиваль Поколение, который перенесет посетителей в ностальгическую атмосферу 90-х и 2000-х годов.

С 12 по 14 сентября на ВДНХ можно будет окунуться в эпоху, когда зарождался современный украинский шоу-бизнес, ведь в этом году фестиваль празднует 30-летие легендарной телепередачи Территория А.

Музыка и игры, которые объединят поколения

Поколение — это единственный фестиваль в Украине, полностью посвященный поп-культуре тех лет.

Его цель — дать возможность снова пережить эмоции юности и напомнить, как украинская культура жила и развивалась, несмотря ни на что.

По словам соорганизатора Романа Жолобака, каждый сможет на несколько дней превратиться в школьника или студента, который собирал фан-постеры и смотрел клипы.

Лайн-ап фестиваля обещает настоящее путешествие во времени. На сцене выступят культовые звезды 90-х и 2000-х: Руслана, Виктор Павлик, Мария Бурмака, Евгения Власова, а также группы Аква Вита и AVIATOR.

Виктор Павлик, Руслана и Аква Вита: в Киеве состоится фестиваль Поколения с культовыми звездами 90-х / 5 Фотографий

К ним присоединится Олег Скрипка с группой Вопли Видоплясова. Особым событием станет выступление иностранного хедлайнера — NANA DARKMAN, автора всемирно известных хитов.

Кроме музыки, организаторы создали целую зону развлечений той эпохи.

Посетители смогут поиграть в восьмибитные игры на Dendy и Sega, вспомнить настольный хоккей, а также сделать фото на пленочный фотоаппарат. Даже аттракцион Лавочка из 2000-х будет возвращен.

Территория А — с 90-х навсегда

Центральное событие фестиваля — празднование 30-летия Территории А — первого в Украине телевизионного хит-парада украиноязычной музыки.

Основательница и ведущая проекта Анжелика Рудницкая подчеркивает, что Территория А всегда была и остается символом любви к украинской культуре.

Виктор Павлик, Руслана и Аква Вита: в Киеве состоится фестиваль Поколения с культовыми звездами 90-х / 5 Фотографий

Она объединила миллионы зрителей и дала старт карьерам таких артистов, как Скрябин и The Вйо.

Фестиваль также имеет важную благотворительную миссию. С 2022 года Поколение собирает средства для ВСУ. В этом году все пожертвования будут направлены на поддержку Третьей штурмовой бригады.

Событие состоится на ВДНХ в Киеве с 12 по 14 сентября. Вход для детей до 12 лет, пенсионеров, людей с инвалидностью и военных — свободный.

Ранее мы рассказывали, что скоро в Коростене снова состоится традиционный фестиваль дерунов. Узнай, когда именно и что на нем можно будет увидеть.