Там, где стихи звучат громче взрывов: Харьков открыл первый литфестиваль

В Харькове, городе, который стал символом несокрушимости, впервые с начала полномасштабного вторжения состоялся масштабный литературный фестиваль.

Несмотря на близость к фронту и постоянные обстрелы, Харьков подтвердил свой статус культурной столицы, организовав событие, которого так не хватало его жителям.

В течение трех дней в подземном пространстве ЕрмиловЦентра при университете имени Каразина тысячи людей — писатели, поэты, литературоведы и просто любители чтения собрались, чтобы говорить о свободе, украинской идентичности и важности книги в условиях войны.

Фестиваль под названием Литературный ярмарок, в честь одноименного альманаха 1920-х годов, был организован Фондом Сергея Жадана.

Книга как оружие

Одной из главных идей мероприятия стала мысль, что книга — это не только культура, но и оружие.

По словам издателя Александра Савчука, который недавно открыл в Харькове книжный магазин «Криця», варварские действия россиян, которые уничтожают библиотеки на оккупированных территориях, лишь подтверждают эту мысль.

Как он отмечает, книга является средством борьбы и гарантом безопасности.

Историк Вахтанг Кипиани, который сейчас служит в бригаде Хартия, напомнил, что Харьков всегда был центром самиздата — неофициальной литературы, которая была формой протеста против тоталитарного режима в СССР.

Этот город, по его словам, был “отдушиной” для тех, кто жаждал свободы слова и мысли.

Истории, которые исцеляют

Писательница Юлия Илюха, автор книги Мої жінки, получившей награду Книга года ВВС, рассказывает, что ее произведение — это 40 коротких историй об украинских женщинах, переживающих войну.

В этих историях, где нет имен, читатели узнают себя, своих соседок, матерей, сестер.

— Я всегда говорю, что это первая книга, которую я не планировала писать. Более того, не хотела бы писать, — говорит Юлия, выражая желание вернуться к обычной жизни в Харькове, а не ездить по миру с книгой, рассказывающей о трагедии.

Илюха нашла свое произведение в отделе русской литературы в одном из парижских супермаркетов, что стало горьким напоминанием об информационной войне.

Почему это важно?

Писатели, такие как Мария Матиос, Марьяна Савка, Андрей Курков и Александр Ирванец, поддержали мероприятие, подчеркивая его значимость.

Сергей Жадан считает, что культурная жизнь в городе не должна быть на паузе, несмотря на угрозы безопасности.

По его словам, важно не потерять мысли, эмоции, веру и надежды людей, ведь если не заполнять пространство своими идеями, его заполнят другие.

Этот фестиваль стал символом несокрушимости Харькова, его культурного сопротивления и веры в победу, которая начинается с веры в собственное слово.

