Видео Украина

Там, где стихи звучат громче взрывов: Харьков открыл первый литфестиваль

Мария Дзюба, редактор сайта 05 сентября 2025, 08:00 3 мин.

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь