Когда будет фестиваль дерунов в Коростене: дата события

Деруны — это блюдо, сочетающее в себе невероятные вкусовые тонкости овощей и сметаны. Традиционно в Житомирской области совсем скоро будет проходить праздник, тесно связанный с этими своеобразными блинами. Читай в материале, когда будет фестиваль дерунов и как он будет проходить.

Фестиваль дерунов в Коростене: дата праздника и программа мероприятия

В этом году состоится 16-й фестиваль дерунов в Коростене. Мероприятие состоится в субботу, 13 сентября с 11 до 15 часа в парке Древлянский.

Добавим, что в этом году также пройдет ярмарка с участием благотворительных организаций с целью помощи закрыть сборы.

О проведении фестиваля говорили с заместителем городского головы Наталией Чижевской на радио Коростень ФМ:

Мы в 16-й раз проводим фестиваль дерунов и ни разу мы не знаем хватит ли на всех дерунов, остаются ли они… Никогда нельзя просчитать точно, потому что и погода влияет, и количество людей и количество точек продаж.

Как добавила Наталья, они ожидают примерно 20 точек продажи дерунов, и среди них почти все те же партнеры, которые появляются на фестивале каждый год.

Отметим, что городской совет не устанавливает фиксированные цены на деруны — каждая точка продаж поддерживает собственный благотворительный проект в пользу военных.

Поэтому по этому поводу Надежда Чижевская подчеркнула, что у них была идея на что-то такое большое, но, к сожалению, они оценили собственные возможности. Ведь заявить какую-то цель и не закрыть ее считается неправильным и неэтическим.

Сейчас у всех наработаны связи, подшефные бригады, поэтому городской совет не дает инструкций на что тратить собранные донаты — все решается без них, ведь потребности могут быть совершенно разными.

Кроме того, перед началом фестиваля в Коростень приедут представители Фонда Маршалла США (GMF), с которым Коростенская громада заключила меморандум о сотрудничестве во время Ukraine Recovery Conference 2025.

Также, город традиционно ждет гостей из соседних городов, сел и регионов.

Интересный факт: в этом году городской голова Коростеня Владимир Москаленко планирует жарить деруны рядом с представителями Фонда.

Совсем скоро, в другом уголке мира будет проходить другой фестиваль — читай, когда будет Октоберфест и какие цены предусматриваются тамошними вкусностями.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!