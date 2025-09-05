Коли буде фестиваль дерунів у Коростені: дата події

Деруни — це та страва, що поєднує у собі неймовірні смакові тонкощі овочів та сметани. Традиційно на Житомирщині зовсім скоро проходитиме свято, що тісно пов’язане з цими своєрідними млинцями. Читай у матеріалі, коли буде фестиваль дерунів та як він буде проходити.

Фестиваль дерунів у Коростені: дата свята та програма заходу

Цього року відбудеться 16-й фестиваль дерунів у Коростені. Захід відбудеться у суботу, 13 вересня з 11 до 15 години у парку Древлянський.

Додамо, що цьогоріч також відбудуться ярмарок за участі благодійних організацій з метою допомоги закрити збори.

Про проведення фестивалю говорили із заступницею міського голови Наталією Чижевською на радіо Коростень ФМ.

Ми 16-й раз проводимо фестиваль дерунів і жодного разу ми не знаємо чи вистачить на всіх дерунів, чи вони залишаються… Ніколи не можна прорахувати точно, бо й погода впливає, й кількість людей і кількість точок продажу.

Як додала Наталія, вони очікують приблизно 20 точок продажу дерунів, і серед них — майже всі ті самі партнери, які з’являються на фестивалі кожен рік.

Зауважимо, що міська рада не встановлює фіксовані ціни на деруни — кожна точка продажу підтримує власний благодійний проект на користь військових.

Тому щодо цього Надія Чижевська наголосила, що у них була ідея на щось таке велике, але, на жаль, вони оцінили власні можливості, адже заявити якусь мету і не закрити її вважатиметься неправильним та неетичним.

Зараз у всіх напрацьовані зв’язки, підшефні бригади, тож міська рада не надає інструкцій на що витрачати зібрані донати — все вирішується без них, адже потреби можуть бути абсолютно різними.

Крім того, перед початком фестивалю до Коростеня завітають представники Фонду Маршалла США (The German Marshall Fund of the United States, GMF), з яким Коростенська громада уклала меморандум про співпрацю під час Ukraine Recovery Conference 2025.

Також, місто традиційно чекає на гостей з сусідніх міст, сіл та регіонів.

Цікавий факт: цього року міський голова Коростеня Володимир Москаленко планує смажити деруни поруч із представниками Фонду.

