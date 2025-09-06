У Києві готується унікальна подія — фестиваль Покоління, що перенесе відвідувачів у ностальгічну атмосферу 90-х і 2000-х років.

З 12 по 14 вересня на ВДНГ можна буде поринути в епоху, коли народжувався сучасний український шоу-бізнес, адже цьогоріч фестиваль святкує 30-річчя легендарної телепередачі Територія А.

Музика та ігри, що об’єднають покоління

Покоління — це єдиний фестиваль в Україні, який повністю присвячений попкультурі тих років.

Його мета — дати можливість знову пережити емоції юності та нагадати, як українська культура жила і розвивалася, попри все.

За словами співорганізатора Романа Жолобака, кожен зможе на кілька днів перетворитися на школяра або студента, який збирав фан-постери та дивився кліпи.

Лайн-ап фестивалю обіцяє справжню подорож у часі. На сцені виступлять культові зірки 90-х та 2000-х: Руслана, Віктор Павлік, Марія Бурмака, Євгенія Власова, гурти Аква Віта та AVIATOR.

Віктор Павлік, Руслана та Аква Віта: у Києві відбудеться фестиваль Покоління з культовими зірками 90-х / 5 Фотографій

Також до них приєднається Олег Скрипка з гуртом Воплі Відоплясова. Особливою подією стане виступ іноземного хедлайнера — NANA DARKMAN, автора всесвітньо відомих хітів.

Окрім музики, організатори створили цілу зону розваг тієї епохи. Відвідувачі зможуть пограти у восьмибітні ігри на Dendy та Sega, згадати настільний хокей, а також зробити фото на плівковий фотоапарат. Навіть атракціон Лавочка з 2000-х буде повернено.

Територія А — з 90-х назавжди

Центральною подією фестивалю є святкування 30-річчя Території А — першого в Україні телевізійного хіт-параду україномовної музики.

Засновниця та ведуча проекту Анжеліка Рудницька підкреслює, що Територія А завжди була і залишається символом любові до української культури.

Вона об’єднала мільйони глядачів і дала старт кар’єрам таких артистів, як Скрябін та The Вйо.

Фестиваль також має важливу благодійну місію. З 2022 року Покоління збирає кошти для ЗСУ. Цьогоріч усі пожертви будуть спрямовані на підтримку Третьої штурмової бригади.

Подія відбудеться на ВДНГ у Києві з 12 по 14 вересня. Вхід для дітей до 12 років, пенсіонерів, людей з інвалідністю та військових — вільний.

