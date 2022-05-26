Фильм украинского режиссера Почему я живой победил на фестивале в Каннах: трейлер и путешествие по истории

Украинский фильм Почему я живой режиссера Вилена Новака победил на фестивале Silk Road Film Awards Cannes. Лента одержала победу в номинации Лучший режиссер полнометражного фильма (Best Feature Film Director).

Это уже третья победа авторов фильма Почему я живой за этот месяц. Перед этим фильм получил первое место в номинации Best Drama Feature Film на турецком кинофестивале, а также на американском фестивале Hollywood Gold Awards.

Одесская киностудия выразила благодарность за высокую оценку их киноработы на своем официальном сайте. Также в киностудии подчеркнули, что сценарий этого фильма написан по реальным событиям Мариуполя довоенного и времен Второй мировой.

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Фильм Почему я живой — это величественная история любви, основанная на реальных событиях, произошедших в середине 20-го века. Юные Фрося и Лёньчик мечтают о свадьбе, но отец девушки против евреев в семье. Но жизнь влюбленных навсегда меняется, когда в их дома и ещё миллионов людей приходит война.

Вместе с кадрами о войне, фильм рассказывает о любви, верности, дружбе и патриотизме. Обо всем том, что знакомо каждому украинцу.

В ролях фильма можно увидеть известных украинских актеров: Виктора Жданова, Алексея Горбунова и Ольгу Радчук.

В прокат фильм вышел 4 ноября 2021 года. Трейлер к фильму полон ощущения героизма, страха перед неизвестным для героев и одновременно известным нам с вами: лента повествует не только об ужасах войны, но и об истории еврейского народа на территории Украины 20-го века.

А как команда фильма Видение бабочки в Каннах привлекла внимание к войне в Украине и как призвала спасти Мариуполь — читай в материале.