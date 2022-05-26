Фільм українського режисера Чому я живий переміг на фестивалі у Каннах: трейлер та подорож історією

Український фільм Чому я живий режисера Вілена Новака переміг на фестивалі Silk Road Film Awards Cannes. Стрічка здобула перемогу в номінації Найкращий режисер повнометражного фільму (Best Feature Film Director).

Це вже третя перемога авторів фільму Чому я живий за цей місяць. Перед цим стрічка отримала перше місце у номінації Best Drama Feature Film на турецькому кінофестивалі, а також на американському фестивалі Hollywood Gold Awards.

Одеська кіностудія висловила подяку за високу оцінку їхньої кінороботи на своєму офіційному сайті. Також наголосила, що сценарій цього фільму написаний за реальними подіями Маріуполя довоєнного та часів Другої світової.

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Фільм Чому я живий — це велична історія кохання, заснована на реальних подіях, які сталися у середині 20-го століття. Юні Фрося і Льончик мріють про весілля, але батько дівчини проти євреїв у родині. Та життя закоханих назавжди міняється, коли в їхні будинки та ще мільйонів людей приходить війна.

Поряд із кадрами про війну, фільм розповідає про кохання, вірність, дружбу та патріотизм. Про все те, що знайомо кожному українцю.

У ролях стрічки можна побачити відомих українських акторів: Віктора Жданова, Олексія Горбунова та Ольгу Радчук.

У прокат фільм вийшов 4 листопада 2021 року. Трейлер до фільму сповнений відчуттям героїзму, страху перед невідомим для героїв і водночас відомим для нас із вами: стрічка оповідає не лише жахи війни, а й історію єврейського народу на території України 20-го століття.

А як команда фільму Бачення метелика у Каннах привернула увагу до війни в Україні та як закликали врятувати Маріуполь — читай у матеріалі.