Певец Михаил Клименко из ADAM в коме: семья просит о помощи

Украинский музыкант Михаил Клименко, фронтмен неосоул-группы ADAM, уже два месяца борется с тяжелым заболеванием. У артиста диагностировали туберкулёзный менингит, из-за которого он длительное время провел в реанимации и сейчас находится в коме.

О состоянии музыканта сообщила его жена Александра на официальной странице группы в Instagram. Она опубликовала фото из больницы и обратилась ко всем неравнодушным:

Друзья, Миша Клименко (ADAM) уже два месяца борется с туберкулезным менингитом. После длительного лечения Миша находится в коме. Пожалуйста, молитесь за него, — написала она.

Александра также призналась, что лечение требует значительных средств и ежедневно обходится семье более чем в 25 тысяч гривен. Поэтому она попросила всех, кто имеет возможность, поддержать их финансово.

Если можете помочь — будем вам чрезвычайно благодарны, — отметила жена музыканта.

Что известно о группе ADAM

ADAM — киевский неосоул-проект, созданный Михаилом Клименко в 2014 году. Стиль группы отличается сочетанием электроники, мелодичного соула и лиричных текстов. Самые популярные треки — Повільно, Ау Ау, Таку як є и другие. В клипах группы нередко появляется жена Михаила — Саша Норова.

Музыканты имеют преданную аудиторию и за годы существования стали одним из самых ярких инди-коллективов Украины.

