Співак Михайло Клименко з ADAM у комі: родина просить про допомогу

Український музикант Михайло Клименко, фронтмен неосоул-гурту ADAM, вже два місяці бореться з тяжким захворюванням. У артиста діагностували туберкульозний менінгіт, через який він тривалий час провів у реанімації та зараз перебуває в комі.

Про стан музиканта повідомила його дружина Олександра на офіційній Instagram-сторінці гурту. Вона опублікувала фото з лікарні й звернулася до всіх небайдужих:

Друзі, Міша Клименко (ADAM) вже два місяці бореться з туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування Міша перебуває в комі. Будь ласка, моліться за нього, — написала вона.

Олександра також зізналася, що лікування потребує значних коштів і щодня обходиться родині більш ніж у 25 тисяч гривень. Тож вона попросила всіх, хто має можливість, підтримати їх фінансово.

Якщо можете допомогти — будемо вам надзвичайно вдячні, — зазначила дружина музиканта.

Що відомо про гурт ADAM

ADAM — київський неосоул-проект, створений Михайлом Клименком у 2014 році. Стиль гурту вирізняється поєднанням електроніки, мелодійного соулу та ліричних текстів. Найпопулярніші треки — Повільно, Ау Ау, Таку як є та інші. У кліпах гурту нерідко з’являється дружина Михайла — Саша Норова.

Музиканти мають віддану аудиторію й за роки існування стали одним із найяскравіших інді-колективів України.

