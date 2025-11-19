Стиль життя Шоу-біз

Співак Михайло Клименко з ADAM у комі: родина просить про допомогу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Листопада 2025, 14:00 2 хв.
Співак Михайло Клименко з ADAM у комі: родина просить про допомогу

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь