Місце, де протилежності обʼєднуються. Садотерапія — що цікавого дізналася Тетяна Висоцька

Вчитися — ніколи не пізно. Особливо в час, коли психологічні знання можуть рятувати та лікувати наших військових, яких вдома чекають сімʼї.

Одним із варіантів є проект Цілющого саду, який створила ведуча Вікна-новини Тетяна Висоцька.

— Як і обіцяла, починаю знайомити вас з прекрасною авторкою книги Садотерапія Сью Стюарт-Сміт.

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Це — психіатриня та психотерапевтка, яка зібрала західний досвід реабілітаційних центрів різних напрямів, свої родинні історії, цитати та мемуари відомих лікарів, та навіть давню історію та написала легку й глибоку книгу.

Тетяна Висоцька каже: сад це про захищеність, безпеку та турботу й творчість.

Сад — місце, де протилежності обʼєднуються, й, можливо, лише там вони можуть вільно співіснувати, — так казав психоаналітик Дональд Віннікот.

Лобістка онлайн-лекції з цієї теми, екологиня та професорка Валентина Мовчан каже, що українському суспільству бракує системного мислення щодо конструктивної екології, розуміння взаємозвʼязків в екосистемах.

Важливою різницею між українським підходом до садівництва та західним — пермакультура. Цей підхід — про мінімальне втручання в процеси природи, аби не нашкодити їй самій. В Україні ж вважається, що наявність бурʼянів — це погано, і їх обовʼязково треба залити гербіцидами.

— Пермакультура — з іншою філософією, вона про підтримку та відновлення, як, власне, і садотерапія! — каже Висоцька.

Раніше ми вже розповідали, що таке садотерапія та як вона може допомогти українцям у майбутньому.

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