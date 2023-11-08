Шоу-біз

Місце, де протилежності обʼєднуються. Садотерапія — що цікавого дізналася Тетяна Висоцька

Вікторія Мельник, журналістка сайту 08 Листопада 2023, 08:00
Тетяна Висоцька
Фото: Facebook

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