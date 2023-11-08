Место, где противоположности объединяются. Садотерапия — что интересного узнала Татьяна Высоцкая

Учиться — никогда не поздно. Особенно в то время, когда психологические знания могут спасать и лечить наших военных, которых дома ждут семьи.

Одним из вариантов является проект Целебного сада, который создала ведущая Вікна-новини Татьяна Высоцкая.

— Как и обещала, начинаю знакомить вас с прекрасным автором книги Садотерапия Сью Стюарт-Смит.

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Это психиатр и психотерапевт, собравшая западный опыт реабилитационных центров разных направлений, свои семейные истории, цитаты и мемуары известных врачей, а также давнюю историю — и написала легкую и глубокую книгу.

Татьяна Высоцкая говорит: сад это о защищенности, безопасности, заботе и творчестве.

Сад — место, где объединяются противоположности, и, возможно, только там они могут свободно сосуществовать, — так говорил психоаналитик Дональд Винникот.

Лоббистка онлайн-лекции по этой теме, эколог и профессор Валентина Мовчан говорит, что украинскому обществу не хватает системного мышления относительно конструктивной экологии, понимания взаимосвязей в экосистемах.

Важная разница между украинским подходом к садоводству и западным — пермакультура. Этот подход о минимальном вмешательстве в процессы природы, чтобы не навредить ей самой. В Украине же считается, что наличие сорняков это плохо, и их обязательно нужно залить гербицидами.

— Пермакультура — с другой философией, она о поддержке и восстановлении, как собственно, и садотерапия! — говорит Высоцкая.

Ранее мы уже рассказывали, что такое садотерапия и как она может помочь украинцам в будущем.

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