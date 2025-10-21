Фильмы и сериалы с Габриэлем Геварой — звездой Моєї провини

Испано-французский актер Габриэль Гевара уверенно вошел в новую волну кинозвезд — тех, кто говорит не ролями, а взглядом. После выхода фильма Моя провина финальной части популярной романтической трилогии, его имя стало синонимом искренности и внутреннего огня.

Его герой Ник — бунтарь, в котором сплелись сила, страсть и та самая уязвимость, из-за которой веришь каждому жесту. После финальных титров он не исчезает — ни с экрана, ни из памяти.

Хартия — Габриэль Гевара в драме о внутренних травмах

В этом шведском фильме Габриэль появляется в роли Мануэля — персонажа, живущего между детскими травмами и взрослыми решениями.

Картину даже выдвигали от Швеции на Оскар, и хотя она не вошла в финал, актер запомнился зрителям своей глубиной.

Хіт: первый большой прорыв Габриэля Гевары

Сериал, который подарил актеру первое серьезное признание в Испании.

События разворачиваются в вымышленной школе Мадрида.

В центре сюжета — нестандартный учитель, пытающийся изменить систему и помочь ученикам справиться с личными и социальными проблемами, разрушающими их жизнь.

Габриэль Гевара сыграл роль Дарио — ученика с непростой судьбой, оказавшегося в конфликте с системой.

Его герой проходит путь от бунтаря до человека, ищущего смысл и собственную правду. Это одна из тех ролей, где актер раскрывает эмоциональную глубину и показывает, насколько искренне способен передать боль и силу подросткового протеста.

Завтра — це сьогодні: фантастика с ноткой тепла

Фантастическая комедия, в которой семья случайно путешествует во времени.

Гевара играет молодого Чарли — легкомысленного, но доброго парня, напоминающего, как быстро уходит юность.

Жодна віднині: самая сильная роль Габриэля Гевары

Напряженный сериал Netflix о подростках и социальных травмах.

Здесь актёр совсем другой — без улыбки, но с огромной правдой в глазах.

И именно эта роль доказала, что Габриэль Гевара — не просто парень из романтических драм, а настоящий актер с характером.

Голубе море: новый образ Габриэля Гевары

Новый сериал, где он играет героя, ищущего баланс между любовью, карьерой и свободой.

Здесь много эмоций, волн и кадров, напоминающих, почему лучшие фильмы и сериалы с Габриэлем Геварой оставляют послевкусие летнего ветра.

Сегодня имя Габриэля Гевары звучит во всех языковых лентах Netflix и Prime Video.

Он тот актер, который не играет — он проживает историю вместе со зрителем.

