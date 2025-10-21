Фільми й серіали з Габріелем Геварою — зіркою Моєї провини

Іспано-французький актор Габріель Гевара впевнено увійшов у нову хвилю кінозірок — тих, хто говорить не ролями, а поглядом. Після виходу фільму Наша провина, фінальної частини популярної романтичної трилогії, його ім’я стало синонімом щирості й внутрішнього вогню.

Його герой Нік — це бунтівник, у якому злилися сила, пристрасть і та сама вразливість, що змушує вірити кожному жесту. Після фінальних титрів він не зникає — ні з екрана, ні з пам’яті.

Хартія — Габріель Гевара у драмі про внутрішні травми

У цьому шведському фільмі Габріель з’являється у ролі Мануеля — персонажа, який живе між дитячими травмами і дорослими рішеннями.

Стрічку навіть подавали від Швеції на Оскар, і хоч вона не потрапила до фіналу, актор запам’ятався глядачам своєю глибиною.

Хіт: перший великий прорив Габріеля Гевари



Серіал, який подарував актору перше велике визнання в Іспанії.

Події серіалу відбуваються у вигаданій школі Мадрида. У центрі сюжету — нестандартний учитель, який намагається змінити систему та допомогти учням подолати особисті й соціальні проблеми, що руйнують їхнє життя.

Габріель Гевара зіграв роль Даріо — учня з непростою долею, який опиняється у конфлікті із системою.

Його герой проходить шлях від бунтівника до людини, що шукає сенс і власну правду. Це одна з тих ролей, де актор розкриває емоційну глибину й показує, наскільки щиро може передати біль і силу підліткового протесту.

Завтра – це сьогодні: фантастика з ноткою тепла



Фантастична комедія, у якій родина випадково подорожує в часі. Гевара грає молодого Чарлі — легковажного, але доброго хлопця, що нагадує, як швидко минає юність.

Жодна віднині: найсильніша роль Габріеля Гевари

Напружений серіал Netflix про підлітків і соціальні травми. Тут актор зовсім інший — без усмішки, але з великою правдою в очах.

І саме ця роль довела, що Габріель Гевара — не лише хлопець із романтичних драм, а справжній актор із характером.

Блакитне море: новий образ Габріеля Гевари



Новий серіал, де він грає героя, який шукає баланс між коханням, кар’єрою і свободою.

Тут багато емоцій, хвиль і кадрів, що нагадують, чому кращі фільми та серіали з Габріелем Геварою залишають по собі післясмак літнього вітру.

Сьогодні ім’я Габріеля Гевари звучить у всіх мовних стрічках Netflix і Prime Video. Він той актор, який не грає — він проживає історію разом із глядачем.

А ще переглянь іншу нашу добірку: фільми про щире, вічне, натхненне кохання, які тобі варто подивитися.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!