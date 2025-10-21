Фільми й серіали з Габріелем Геварою — зіркою Моєї провини

Іспано-французький актор Габріель Гевара впевнено увійшов у нову хвилю кінозірок — тих, хто говорить не ролями, а поглядом. Після виходу фільму Наша провина, фінальної частини популярної романтичної трилогії, його ім’я стало синонімом щирості й внутрішнього вогню.
Його герой Нік — це бунтівник, у якому злилися сила, пристрасть і та сама вразливість, що змушує вірити кожному жесту. Після фінальних титрів він не зникає — ні з екрана, ні з пам’яті.
Хартія — Габріель Гевара у драмі про внутрішні травми
У цьому шведському фільмі Габріель з’являється у ролі Мануеля — персонажа, який живе між дитячими травмами і дорослими рішеннями.
Стрічку навіть подавали від Швеції на Оскар, і хоч вона не потрапила до фіналу, актор запам’ятався глядачам своєю глибиною.
Хіт: перший великий прорив Габріеля Гевари
Серіал, який подарував актору перше велике визнання в Іспанії.
Події серіалу відбуваються у вигаданій школі Мадрида. У центрі сюжету — нестандартний учитель, який намагається змінити систему та допомогти учням подолати особисті й соціальні проблеми, що руйнують їхнє життя.
Габріель Гевара зіграв роль Даріо — учня з непростою долею, який опиняється у конфлікті із системою.
Його герой проходить шлях від бунтівника до людини, що шукає сенс і власну правду. Це одна з тих ролей, де актор розкриває емоційну глибину й показує, наскільки щиро може передати біль і силу підліткового протесту.
Завтра – це сьогодні: фантастика з ноткою тепла
Фантастична комедія, у якій родина випадково подорожує в часі. Гевара грає молодого Чарлі — легковажного, але доброго хлопця, що нагадує, як швидко минає юність.
Жодна віднині: найсильніша роль Габріеля Гевари
Напружений серіал Netflix про підлітків і соціальні травми. Тут актор зовсім інший — без усмішки, але з великою правдою в очах.
І саме ця роль довела, що Габріель Гевара — не лише хлопець із романтичних драм, а справжній актор із характером.
Блакитне море: новий образ Габріеля Гевари
Новий серіал, де він грає героя, який шукає баланс між коханням, кар’єрою і свободою.
Тут багато емоцій, хвиль і кадрів, що нагадують, чому кращі фільми та серіали з Габріелем Геварою залишають по собі післясмак літнього вітру.
Сьогодні ім’я Габріеля Гевари звучить у всіх мовних стрічках Netflix і Prime Video. Він той актор, який не грає — він проживає історію разом із глядачем.
