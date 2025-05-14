Грузия на Евровидении-2025: почему артистка вызвала недовольство у земляков

Фото Instagram Грузия в очередной раз принимает участие в песенном конкурсе Евровидения. В этом году страна будет выступать под номер 10. Грузия выступит во втором полуфинале. Читай, кто будет представлять страну на Евровидении-2025 и что известно о смысле песни. Кто будет представлять Грузию на Евровидении-2025 В этом году на конкурс от страны уехала певица Мариам Шенгелия. Она будет выступать со своей композицией Freedom. Девушка 2002 года рождения. Родилась она в грузинском городке в Мингрелии, но почти сразу семья переехала в Тбилиси и жила там, пока Мариам не исполнилось 10 лет. Потом семья снова переехала, но в меньший город Зугдиди.Музыкой и пением артистка заинтересовалась еще в малом возрасте. Поэтому начала изучать вокал и теорию музыки в консерватории в Тбилиси. А уже в 2018 году девушка боролась за победу в грузинском Х-факторе. К сожалению, не победила, дошла только до полуфинала, но завоевала любовь зрителей. Читать по теме Эстония на Евровидении-2025: рэпер Tommy Cash вирусится в сети со своей Espresso Macchiato Рассказываем о представителе Эстонии на Евровидении-2025 TOMMY CASH и его популярной композиции Espresso Macchiato. В 2020 году она решила попробовать свои силы в грузинском нацотборе на Евровидение, но заняла лишь 6 место. Девушка продолжала участвовать в различных проектах на телевидении в Грузии, таких как Танцы со звездами и Голос страны. Мариам занимается не только сольной карьерой, но и выступает в составе группы Mixtura. Когда в 2025 году певица выиграла грузинский нацотбор, на нее полилась волна хейта из-за того, что она публично поддерживала пророссийскую правящую партию Грузинская мечта. Ведь несколько лет назад артистка выступала на концертах, устраиваемых пророссийской партией, и таким образом поддерживала ее. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mariam Shengelia (@mariam_shengeliaa1) Какой смысл песни Мариам Шенгелии – Freedom Песня Freedom о жажде свободы и любви к Родине В песне есть два языка — грузинский и английский. Но конкурсная песня вызвала у грузин неоднозначные реакции. Ведь люди начали говорить, что песня противоречит настрою общества, которое сейчас противостоит российскому режиму. Перевод песни Маріам Шенгелії – Freedom на украинский СвободаA, B, G і D (*перші літери грузинського алфавіту)Роки минають, час минає,E і V, Z і TДавайте ніколи не покинемо це небо і гори,Запах трави,Весняна роса, Анкара,Жага свободи,Батьківщина, яку ми несемо в серці І так само, як серце всередині грудей,Свобода всередині мене,І, як і життя,Батьківщина у нас одна. Сонце зігріває і освітлює наші шляхи,Гори і моря рідного краю,Ми підемо цими дорогами з надією.Безхмарні блакитні небеса,Спокійне і непокірне море,Мені не потрібно інших скарбів Свобода – дар небес, який ми поділяємо,Свобода – людське багатство, яке потрібно берегти,Свобода – гірське джерело, яким потрібно ділитися, людиНехай вона буде тут і там – скрізь Я проживаю своє життя з посмішкою,Доброта – мій опір,Свобода робить життя таким приємним,Мій дім, моє вбрання, пісня,Луки і гори, по яких можна бродитиЦе моє багатство Свобода, свобода Ранее мы рассказывали, кто будет представлять Бельгию на Евровидении-2025.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение 2025 Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter