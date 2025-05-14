Грузия на Евровидении-2025: почему артистка вызвала недовольство у земляков

Грузия в очередной раз принимает участие в песенном конкурсе Евровидения. В этом году страна будет выступать под номер 10. Грузия выступит во втором полуфинале. Читай, кто будет представлять страну на Евровидении-2025 и что известно о смысле песни.

Кто будет представлять Грузию на Евровидении-2025

В этом году на конкурс от страны уехала певица Мариам Шенгелия. Она будет выступать со своей композицией Freedom.

Девушка 2002 года рождения. Родилась она в грузинском городке в Мингрелии, но почти сразу семья переехала в Тбилиси и жила там, пока Мариам не исполнилось 10 лет. Потом семья снова переехала, но в меньший город Зугдиди.

Музыкой и пением артистка заинтересовалась еще в малом возрасте. Поэтому начала изучать вокал и теорию музыки в консерватории в Тбилиси. А уже в 2018 году девушка боролась за победу в грузинском Х-факторе. К сожалению, не победила, дошла только до полуфинала, но завоевала любовь зрителей.

В 2020 году она решила попробовать свои силы в грузинском нацотборе на Евровидение, но заняла лишь 6 место.

Девушка продолжала участвовать в различных проектах на телевидении в Грузии, таких как Танцы со звездами и Голос страны. Мариам занимается не только сольной карьерой, но и выступает в составе группы Mixtura.

Когда в 2025 году певица выиграла грузинский нацотбор, на нее полилась волна хейта из-за того, что она публично поддерживала пророссийскую правящую партию Грузинская мечта. Ведь несколько лет назад артистка выступала на концертах, устраиваемых пророссийской партией, и таким образом поддерживала ее.

Какой смысл песни Мариам Шенгелии – Freedom

Песня Freedom о жажде свободы и любви к Родине В песне есть два языка — грузинский и английский.

Но конкурсная песня вызвала у грузин неоднозначные реакции. Ведь люди начали говорить, что песня противоречит настрою общества, которое сейчас противостоит российскому режиму.

Перевод песни Маріам Шенгелії – Freedom на украинский

Свобода

A, B, G і D (*перші літери грузинського алфавіту)

Роки минають, час минає,

E і V, Z і T

Давайте ніколи не покинемо це небо і гори,

Запах трави,

Весняна роса, Анкара,

Жага свободи,

Батьківщина, яку ми несемо в серці

І так само, як серце всередині грудей,

Свобода всередині мене,

І, як і життя,

Батьківщина у нас одна.

Сонце зігріває і освітлює наші шляхи,

Гори і моря рідного краю,

Ми підемо цими дорогами з надією.

Безхмарні блакитні небеса,

Спокійне і непокірне море,

Мені не потрібно інших скарбів

Свобода – дар небес, який ми поділяємо,

Свобода – людське багатство, яке потрібно берегти,

Свобода – гірське джерело, яким потрібно ділитися, люди

Нехай вона буде тут і там – скрізь

Я проживаю своє життя з посмішкою,

Доброта – мій опір,

Свобода робить життя таким приємним,

Мій дім, моє вбрання, пісня,

Луки і гори, по яких можна бродити

Це моє багатство

Свобода, свобода

Ранее мы рассказывали, кто будет представлять Бельгию на Евровидении-2025.

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