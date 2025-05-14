Шоу-біз

Грузія на Євробаченні-2025: чому артистка викликала невдоволення в земляків

Богдана Макалюк, журналістка сайту 14 Травня 2025, 16:30
Грузія на Євробаченні-2025
Фото Instagram
Грузія на Євробаченні-2025: чому артистка викликала невдоволення в земляків
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