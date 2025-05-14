Грузія на Євробаченні-2025: чому артистка викликала невдоволення в земляків

Грузія вкотре бере участь у пісенному конкурсі Євробачення. Цього року країна виступатиме під номер 10. Грузія виступатиме у другому півфіналі. Читай, хто представлятиме країну на Євробаченні-2025 та що відомо про сенс пісні.

Хто представлятиме Грузію на Євробаченні-2025

У цьому році на конкурс від країни поїхала співачка Маріам Шенгелія. Вона виступатиме зі своєю композицією Freedom.

Дівчина 2002 року народження. Народилася вона в грузинському містечку в Мінгрелії, але майже відразу родина переїхала в Тбілісі та жила там, поки Маріам не виповнилося 10 років. Потім родина знову переїхала, але до меншого міста Зугдіді.

Музикою та співами артистка зацікавилася ще в малому віці. Тому почала вивчати вокал і теорію музики в консерваторії в Тбілісі. А вже у 2018 році дівчина змагалася за перемогу у грузинському Х-факторі. На жаль, не перемогла, дійшла лише до півфіналу, але здобула любов глядачів.

У 2020 році вона вирішила спробувати свої сили у грузинському нацвідборі на Євробачення, але тоді посіла лише 6 місце.

Дівчина продовжувала брати участь у різних проектах на телебаченні в Грузії, як-от Танці з зірками та Голос країни. Маріам займається не лише сольною кар’єрою, а й виступає у складі гурту Mixtura.

Коли у 2025 році співачка виграла грузинський нацвідбір, на неї полилася хвиля хейту через те, що вона публічно підтримувала проросійську правлячу партію Грузинська мрія. Адже кілька років тому артистка виступала на концертах, які влаштовувала проросійська партія, і таким чином підтримувала її.

Який сенс пісні Маріам Шенгелії – Freedom

Пісня Freedom про жагу до свободи та любов до Батьківщини. У пісні є дві мови — грузинська та англійська. Також вона поєднує грузинські музичні елементи із сучасним звучанням.

Утім конкурсна пісня викликала у грузинів неоднозначні реакції. Адже люди почали казати, що пісня суперечить настроями суспільства, яке зараз протистоїть російському режиму.

Переклад пісні Маріам Шенгелії – Freedom

Свобода

A, B, G і D (*перші літери грузинського алфавіту)

Роки минають, час минає,

E і V, Z і T

Давайте ніколи не покинемо це небо і гори,

Запах трави,

Весняна роса, Анкара,

Жага свободи,

Батьківщина, яку ми несемо в серці

І так само, як серце всередині грудей,

Свобода всередині мене,

І, як і життя,

Батьківщина у нас одна.

Сонце зігріває і освітлює наші шляхи,

Гори і моря рідного краю,

Ми підемо цими дорогами з надією.

Безхмарні блакитні небеса,

Спокійне і непокірне море,

Мені не потрібно інших скарбів

Свобода – дар небес, який ми поділяємо,

Свобода – людське багатство, яке потрібно берегти,

Свобода – гірське джерело, яким потрібно ділитися, люди

Нехай вона буде тут і там – скрізь

Я проживаю своє життя з посмішкою,

Доброта – мій опір,

Свобода робить життя таким приємним,

Мій дім, моє вбрання, пісня,

Луки і гори, по яких можна бродити

Це моє багатство

Свобода, свобода

Раніше ми розповідали, хто представлятиме Бельгію на Євробаченні-2025.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.