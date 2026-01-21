KHAYAT — Hertsy: о чем песня рекордсмена голосования в Дії на Нацотбор Евровидения-2026

Певец KHAYAT выиграл голосование в приложении Дія и стал десятым финалистом Нацотбора на Евровидение-2026.

За песню Герцы он получил 91 758 голосов (32,41%), и это рекордный результат за всю историю голосования в Дії.

Больше о KHAYAT, который получил наибольшую поддержку аудитории в Дії — в материале.

KHAYAT на Нацотборе-2026: что известно об исполнителе

KHAYAT (Андрей Хайат) начал выступать в 2018, и уже в следующем году завоевал третье место в девятом сезоне шоу Голос страны, и именно это шоу стало для него трамплином к сольной карьере.

Он неоднократно пытался попасть на Нацотбор Евровидения, а 2026 год стал уже четвертой его попыткой: до того KHAYAT был участником отбора в 2019, 2020, 2025.

Исполнитель не раз привлекал внимание СМИ, особенно из-за слухов о его отношениях с Тиной Кароль, которая была его наставницей на Голосе страны. Сам KHAYAT утверждает, что публичные проявления ее внимания и тепла в телеэфирах иногда играли против него.

Певец настаивает, что между ним и Тиной Кароль существуют исключительно рабочие отношения и вне эфира они не общались близко.

Читать по теме LELÉKA — Ridnym: о чем песня финалиста Нацотбора Евровидения-2026 LELÉKA на Нацотборе-2026: что известно об исполнительнице и ее песне, а также текст и видео песни.

О чем песня KHAYAT Hertsy

Конкурсная песня Герцы — это история о том, когда иногда жизнь держит тебя на грани выносливости. Это не про борьбу и не про победу, а про честный разговор с собой: про внутреннюю боль, растерянность и состояние, когда ты не можешь найти правильных решений.

Это про момент, когда устоявшиеся правила жизни и стандартные ожидания уже не дают поддержки — и человек остается один на один с тем, что несет внутри.

KHAYAT — Hertsy: официальное видео песни

KHAYAT — Hertsy: текст песни

Коли ніхто не знає, як по слідах шукати

лиш серце пам’ятає і розквітає у руках

нахили долоні до води

доведи аби не до біди

Доведи, що ми під заревом рясним

передвісником од вічної весни

Надавили герци, каменем на серце б’є

може напується, хай по саме денце п’є

скільки ж іще?

надавили герци, каменем на серце б’є

може озоветься, чи залишиться як є

моє або твоє?

Б’ється, б’ється through the torment

б’ється, б’ється, feel this moment

б’ється, б’ється, true atonement

is it what you really aim?

б’ється, б’ється — faint and sour

б’ється, б’ється — darkest hour

б’ється, б’ється sacred flower

humbly withers in the flame

Надавили герци, каменем на серце б’є

може напується, хай по саме денце п’є

скільки ж іще?

надавили герци, каменем на серце б’є

може озоветься, чи залишиться як є

моє або твоє?

Б’ється, б’ється through the torment

б’ється, б’ється, feel this moment

б’ється, б’ється, true atonement

is it what you really aim?

б’ється, б’ється — faint and sour

б’ється, б’ється — darkest hour

б’ється, б’ється sacred flower

humbly withers in the flame

Надавили, надавили герци

надавили каменем на серце

надавили, надавили герци

надавили

моє або твоє?

Джерело фото: скриншот с официального видео песни.

Читай також про Monokate и ее песню TYT: смысл, видео и текст песни Нацотбора. Евровидения-2026.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!