KHAYAT — Герци: про що пісня рекордсмена голосування в Дії на Нацвідбір Євробачення-2026

Співак KHAYAT виграв голосування в додатку Дія і став десятим фіналістом Нацвідбору на Євробачення-2026.

За пісню Герци він отримав 91 758 голосів (32,41%), і це рекордний результат за всю історію голосування в Дії.

Більше про KHAYAT, який отримав найбільшу підтримку аудиторії в Дії — у матеріалі.

KHAYAT на Нацвідборі-2026: що відомо про виконавця

KHAYAT (Андрій Хайат) почав виступати у 2018, і вже наступного року виборов третє місце в дев’ятому сезоні шоу Голос країни, і саме це шоу стало для нього трампліном до сольної кар’єри.

Він неодноразово пробував потрапити на Нацвідбір Євробачення, а 2026 рік став уже четвертою його спробою: до того KHAYAT був учасником відбору в 2019, 2020, 2025.

Виконавець не раз привертав увагу ЗМІ, особливо через чутки про його стосунки з Тіною Кароль, яка була його наставницею на Голосі країни. Сам KHAYAT стверджує, що публічні прояви її уваги й тепла у телеефірах інколи грали проти нього.

Співак наполягає, що між ним і Тіною Кароль існують виключно робочі стосунки і поза ефіром вони не спілкувалися близько.

Про що пісня KHAYAT Hertsy

Конкурсна пісня Герци — це історія про те, коли інколи життя тримає тебе на межі витривалості. Це не про боротьбу і не про перемогу, а про чесну розмову з собою: про внутрішній біль, розгубленість і стан, коли ти не можеш знайти правильних рішень.

Це про момент, коли сталі правила життя й стандартні очікування вже не дають підтримки — і людина залишається наодинці з тим, що несе всередині.

KHAYAT — Hertsy: офіційне відео пісні

KHAYAT — Hertsy: текст пісні

Коли ніхто не знає, як по слідах шукати

лиш серце пам’ятає і розквітає у руках

нахили долоні до води

доведи аби не до біди

Доведи, що ми під заревом рясним

передвісником од вічної весни

Надавили герци, каменем на серце б’є

може напується, хай по саме денце п’є

скільки ж іще?

надавили герци, каменем на серце б’є

може озоветься, чи залишиться як є

моє або твоє?

Б’ється, б’ється through the torment

б’ється, б’ється, feel this moment

б’ється, б’ється, true atonement

is it what you really aim?

б’ється, б’ється — faint and sour

б’ється, б’ється — darkest hour

б’ється, б’ється sacred flower

humbly withers in the flame

Надавили герци, каменем на серце б’є

може напується, хай по саме денце п’є

скільки ж іще?

надавили герци, каменем на серце б’є

може озоветься, чи залишиться як є

моє або твоє?

Б’ється, б’ється through the torment

б’ється, б’ється, feel this moment

б’ється, б’ється, true atonement

is it what you really aim?

б’ється, б’ється — faint and sour

б’ється, б’ється — darkest hour

б’ється, б’ється sacred flower

humbly withers in the flame

Надавили, надавили герци

надавили каменем на серце

надавили, надавили герци

надавили

моє або твоє?

Джерело фото: скриншот з офіційного відео пісні.

