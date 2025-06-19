Недавно выложенный в Сеть трейлер The Beekeeper 2 — Пчеловод 2 вызвал бурный ажиотаж у фанатов сериала.

В нем Джейсон Стэтхэм снова исполняет главную роль, а сюжет, судя по всему, глубже раскрывает историю оперативника Адама Клея, вернувшегося, чтобы отомстить в очередной раз.

Когда выйдет Пчеловод 2, действительно ли новый трейлер — оригинальный, другие интриги и подробности продакшена — в материале.

Трейлер Пчеловод 2 — продукт ИИ или оригинал

Новый ролик, в котором Джейсон Стэтхэм снова появляется в роли Пчеловода, попал в круг зрения поклонников сериала в пятницу, 23 февраля 2025 года, и за несколько дней своего существования на YouTube-канале KH Studio был пересмотрен более полумиллиона раз.

Но оригинальный ли это трейлер? Как оказалось, Пчеловод 2 сочетает сцены из первого фильма с изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта (ИИ), и по финалу — это действительно свежий взгляд на ожидаемое продолжение.

Более того, зрителям будет трудно отличить реальные кадры от цифровых элементов, поскольку авторы использовали специальные технологии — и для имитации голоса Стэтхема, сделав его максимально убедительным.

Однако, как это ни прискорбно понимать, трейлер Пчеловод 2 — всего лишь работа фанатов, и его нельзя считать официальным.

Когда выйдет фильм Пчеловод 2 с Джейсоном Стэтхэмом

Первая часть Пчеловода вышла в прокат 12 января 2024 года, она сразу же нашла массу поклонников и дала невероятно высокие кассовые сборы. Так что вполне естественно, что фанаты имеют все шансы дождаться продолжения.

Но создатели Пчеловода пока не спешат делиться подробностями, когда выйдет будущий сиквел. Хотя режиссер Дэвид Эйр почти сразу после премьеры намекал, что готов дать этой истории развитие.

Он сказал: Мы только открыли двери в мир пчеловодов, и мне бы хотелось узнать о них больше. Откуда они взялись? Как они работают? Что произошло с системой? Нужно ли ее ремонтировать? И кто починит самих пчеловодов?

Режиссер считает, что в этой истории богатая мифология с огромным потенциалом для исследования. Если Пчеловод 2 получит зеленый свет от продюсеров, ожидается, что Джейсон Стэтхэм снова вернется к своей роли.

Дата выхода Пчеловода 2 в Украине

The Cinemaholic сообщает, что основные съемки Пчеловод 2 планируют начать в Лос-Анджелесе зимой 2025 года при поддержке MGM и Miramax, и Дэвид Эйр вернется в режиссерское кресло.

Перенос съемок из Великобритании в Лос-Анджелес может повлиять на атмосферу фильма, добавив зрелищности благодаря колоритному городскому пейзажу и неоновому сиянию мегаполиса.

В первой части герой Стэтхема — бывший агент разведки, разоблачивший глобальную сеть фишинга, за которой стояли влиятельные фигуры, включая даже самые высокие эшелоны власти США.

Финал оставил зрителей в напряжении: Клей ускользает из эпицентра коррупционных интриг, оставляя без ответа множество вопросов.

Одной из главных загадок остается деятельность группы пчеловодов, действующая в тени и созданная по принципам, похожим на правила, управляющие жизнью настоящего улья. И именно сиквел может изучить их способ существования и схемы борьбы с коррупцией.

Если информация о начале съемок подтвердится, фильм Пчеловод 2 выйдет на большие экраны в начале 2026 года.

Раньше мы рассказывали о популярных сериалах Netflix, которые стоит посмотреть на досуге: от детектива и романтики до ограбления и фантастики.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.