Коли вийде Бджоляр 2 — де знімають продовження та новий трейлер сиквела

Нещодавно викладений у Мережу трейлер The Beekeeper 2 – Бджоляр 2 викликав бурхливий ажіотаж у фанатів серіалу.

У ньому Джейсон Стетхем знову виконує головну роль, а сюжет, зважаючи на усе, глибше розкриває історію оперативника Адама Клея, який повертається, щоб помститися вчергове.

Коли вийде Бджоляр 2, чи дійсно новий трейлер — оригінальний, інші інтриги та подробиці продакшену — у матеріалі.

Трейлер Бджоляр 2 — продукт ШІ чи оригінал

Новий ролик, в якому Джейсон Стетхем знову з’являється в ролі Бджоляра потрапив в коло зору прихильників серіалу у п’ятницю, 23 лютого 2025 року, і за кілька днів свого існування на YouTube-каналі KH Studio був переглянутий більш як півмільйона разів.

Та чи оригінальний це трейлер? Як виявилося, Бджоляр 2 поєднує сцени з першого фільму із зображеннями, створеними за допомогою штучного інтелекту (ШІ), і по фіналу це — дійсно свіжий погляд на очікуване продовження.

Ба більше, глядачам буде важко відрізнити реальні кадри від цифрових елементів, оскільки автори використовували спеціальні технології, і для імітації голосу Стетхема, зробивши його максимально переконливим.

Однак, як це не прикро розуміти, трейлер Бджоляр 2 — усього лише робота фанатів, і його не можна вважати офіційним.

Коли вийде фільм Бджоляр 2 з Джейсоном Стетхемом

Перша частина Бджоляра вийшла в прокат 12 січня 2024 року, вона одразу ж знайшла масу прихильників і дала неймовірно високі касові збори. Тож цілком природно, що фанати мають усі шанси дочекатися продовження.

Та творці Бджоляра поки не поспішають ділитися подробицями, коли вийде майбутній сиквел. Хоча режиссер Девід Ейр майже одразу після прем’єри натякав, що готовий дати цій історії розвиток.

Він сказав: Ми лише відкрили двері у світ бджолярів, і мені б хотілося дізнатися про них більше. Звідки вони взялися? Як вони працюють? Що сталося з системою? Чи потрібно її ремонтувати? І хто полагодить самих бджолярів?

Режисер вважає, що в цій історії багата міфологія з великим потенціалом для дослідження. Якщо Бджоляр 2 отримає зелений світ від продюсерів, очікується, що Джейсон Стетхем знову повернеться до своєї ролі.

Дата виходу Бджоляра 2 в Україні

The Cinemaholic повідомляє, що основні зйомки Бджоляр 2 планують розпочати у Лос-Анджелесі взимку 2025 року за підтримки MGM та Miramax, і Девід Ейр повернеться до режисерського крісла.

Перенесення зйомок з Великобританії до Лос-Анджелеса може вплинути на атмосферу фільму, додавши видовищності завдяки колоритному міському пейзажу та неоновому сяйву мегаполіса.

У першій частині герой Стетхема — колишній агент розвідки, викрив глобальну мережу фішингу, за якою стояли впливові постаті, навіть включно з найвищими ешелонами влади США.

Фінал залишив глядачів у напрузі: Клей вислизає з епіцентру корупційних інтриг, залишаючи без відповіді безліч запитань.

Однією з головних загадок лишається діяльність групи бджолярів, що діє в тіні та створена за принципами, схожими на ті, що керують життям справжньому вулика. І саме сиквел обіцяє досліджувати їхній спосіб існування і схеми боротьби із корупцією.

Якщо інформація про початок зйомок підтвердиться, фільм Бджоляр 2 вийде на великі екрани на початку 2026 року.

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