Вспомним украинские традиции вместе! Премьера музыкального фильма Колядки на Кудрявке

Одной из неизменных украинских рождественских традиций остается колядование. Кроме известного на весь мир Щедрика, есть сотни украинских колядок, которые рассказывают нашу историю и сохраняют украинский дух.

Поэтому нужно расширять свои знания об украинской культуре. Перед Рождеством восточного обряда 6 января в 23:00 на телеканале ICTV2 состоится премьера музыкального фильма Колядки на Кудрявке.

В праздничной ленте воспроизвели восемь древних колядок, обновленных электронным звучанием. Народное пение исполнят известные украинские артисты — JAMALA, DANTES, WELLBOY, Тонка, TERY, ЮЮ, Lely45 и ЩукаРыба.

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В проекте ты услышишь звучание аутентичных колядок со всей Украины, которые передавались устно из поколения в поколение. Их собирали в специальных фольклорных экспедициях. В фильме они впервые зазвучат в цифровом формате и современной музыкальной обработке.

— Музыкальный фильм — это необычный жанр для нашего эфира. Но когда мы увидели Колядки на Кудрявке, то сразу вдохновились невероятной рождественской атмосферой и замечательными украинскими песнями.

Мы хотим, чтобы в этот Святвечер зрители прониклись праздничным настроением, вспомнили народные песни, полюбовались невероятными украинскими нарядами и снова почувствовали гордость за свою культуру и нацию, — комментирует маркетинг-директор ICTV Сабина Абляева.

Над созданием фильма работали команды музыкального канала MEGOGO LIVE, пространства городской культуры Киева Кудрявка, саундпродюсер Ярослав Маяк (Тонка) и фольклорная группа ЩукаРыба.

— MEGOGO LIVE традиционно готовит проект к новогодним праздникам. В этом году у команды было много внутренних вопросов относительно того, что именно может быть актуальным для украинцев.

Мы нашли идею и мечтали отойти от классического Щедрика, чтобы открыть зрителям новые традиционные песни, — добавляет режиссер канала MEGOGO LIVE Лирон Добровольская.

Реализация плана заняла два месяца. Съёмки проходили во время блэкаутов в Киеве, с постоянными перебоями света и включенными генераторами.

Столетие назад на Кудрявке праздновали украинское Рождество. Но в течение десятилетий оккупации Советским Союзом все традиции исчезали из городов. Поэтому именно пространство Кудрявки возвращает украинцам забытые колядки в новом звучании.

— Наша культура важна, особенно во время очередной попытки уничтожения украинской нации все теми же захватчиками.

И настоящая украинская культура сегодня переосмыслена визуально и музыкально.

Песни, ранее исполнявшиеся под простейшие музыкальные инструменты, сегодня могут звучать в электронной обработке и распространяться на миллионы людей через Spotify, YouTube, Apple Music.

Культура развивается только тогда, когда постоянно переосмысливается в актуальных формах и актуальных смыслах, — отметила СЕО Кудрявки Ольга Пилипенко.

Премьеру музыкального фильма Колядки на Кудрявке смотри на телеканале ICTV2 уже завтра, 6 января, в 23:00.

Украинцы также всегда придерживались традиций в приготовлении блюд на рождественский стол. Ранее мы рассказывали про 12 блюд, которые должны быть на столе на Рождество.

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