Згадаймо українські традиції разом! Прем’єра музичного фільму Колядки на Кудрявці

Однією з незмінних українських різдвяних традицій залишається колядування. Крім відомого на весь світ Щедрика, існують сотні українських колядок, які розповідають нашу історію та зберігають український дух.

Тож треба розширювати свої знання про українську культуру. Перед Різдвом східного обряду 6 січня о 23:00 на телеканалі ICTV2 відбудеться премʼєра музичного фільму Колядки на Кудрявці.

У святковій стрічці відтворили вісім давніх колядок, які були оновлені електронним звучанням. Народні співи виконують відомі українські артисти — JAMALA, DANTES, WELLBOY, Tонка, TERY, ЮЮ, Lely45 та ЩукаРиба.

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У проекті ти почуєш звучання автентичних колядок з усієї України, що передавалися усно з покоління в покоління. Їх збирали в спеціальних фольклорних експедиціях. У фільмі вони вперше зазвучать у цифровому форматі та сучасній музичній обробці на широкий загал.

— Музичний фільм — це незвичний жанр для нашого ефіру. Але коли ми побачили Колядки на Кудрявці, то одразу надихнулися неймовірною різдвяною атмосферою та чудовими українськими піснями.

Ми хочемо, щоб у цей Святвечір глядачі перейнялися святковим настроєм, згадали народні пісні, помилувалися неймовірним українським вбранням та знову відчули гордість за свою культуру та націю, — коментує маркетинг-директорка ICTV Сабіна Абляєва.

Над створенням фільму працювали команди музичного каналу MEGOGO LIVE, простору міської культури Києва Кудрявка, саундпродюсер Ярослав Маяк (Тонка) та фольклорний гурт ЩукаРиба.

— MEGOGO LIVE традиційно готує проект до новорічних свят. Цього року у команди було багато внутрішніх запитань щодо того, що саме може бути на часі для українців.

Ми знайшли ідею і мріяли відійти від класичного Щедрика, щоб відкрити глядачам нові традиційні пісні, — додає режисерка каналу MEGOGO LIVE Лірон Добровольська.

Реалізація задуму зайняла два місяці. Фільмування проходили під час блекаутів у Києві, з постійними перебоями світла та увімкненими генераторами.

Сторіччя тому на Кудрявці святкували українське Різдво. Але протягом десятиліть окупації Радянським Союзом усі українські традиції зникали з міст. Тому саме простір Кудрявка повертає українцям забуті колядки у новому звучанні.

— Наша культура важлива, особливо під час чергової спроби знищення української нації все тими ж загарбниками.

І справжня українська культура сьогодні переосмислюється візуально і музично.

Пісні, які раніше виконувались під найпростіші музичні інструменти, сьогодні можуть звучати в електронній обробці й поширюватись на мільйони людей через Spotify, YouTube, Apple Music.

Культура розвивається тільки тоді, коли постійно переосмислюється в актуальних формах і актуальних сенсах, — зазначила СЕО Кудрявки Ольга Пилипенко.



Прем’єру музичного фільму Колядки на Кудрявці дивись на телеканалі ICTV2 уже завтра, 6 січня, о 23:00.

Українці також завжди дотримувалися традицій у приготуванні страв на різдвяний стіл. Раніше ми розповідали про 12 страв, які мають бути на столі на Різдво.

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