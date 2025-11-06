Когда выйдет Крик 7: что известно о продолжении культовой франшизы

Поклонникам культовых франшиз приготовиться — стала известна дата выхода Крик 7. Первая часть Крика вышла на экраны еще в 1996 году и уже почти 30 лет не теряет своей популярности.

Читай, когда выйдет Крик 7 в Украине и что известно о работе над проектом.

Крик 7: дата выхода

Крик 7 выйдет 27 февраля 2026 года.

Об этом в Instagram заявили актриса Нив Кэмпбелл и режиссер Кевин Уильямсон. Пока это единственный широкомасштабный прокат в этот день. Создатели фильма не хотят, чтобы у картины были конкуренты в день премьеры.

В новую часть франшизы Крик не вернется Мелисса Баррера, ведь ее уволили из фильма за ее пропалестинские комментарии. Дженна Ортега, которая играла ее сестру в фильме, тоже не появится в продолжении, потому что занята на съемках сериала Венздей.

Предыдущая часть Крик 6 собрала в США $44,4 млн.

Поэтому было решено снимать продолжение франшизы. Кевин Уильямсон является оригинальным творцом Крика. Сценарий пишет Гай Бьюсик, он также писал сценарии для Крика и Крика VI. Продюсируют картину Джеймс Вандербильт, Уильям Шерак и Пол Нейнштейн, они также уже делали это для Крик и Крик VI.

Напомним, что первая часть Крик, вышедшая в 1996 году, собрала в мировом прокате более $908 млн.

