Коли вийде Крик 7: що відомо про продовження культової франшизи

Шанувальникам культових франшиз приготуватися — стала відома дата виходу Крик 7. Перша частина Крику вийшла на екрани ще у 1996 році і вже майже 30 років не втрачає своєї популярності.

Читай, коли вийде Крик 7 в Україні та що відомо про роботу над проектом.

Крик 7: дата виходу

Крик 7 вийде 27 лютого 2026 року.

Про це в Instagram заявили акторка Нів Кемпбелл і режисер Кевін Вільямсон. Наразі це єдиний широкомасштабний прокат у цей день. Творці фільму не хочуть, щоб картина мала конкурентів у день прем’єри.

До нової частини франшизи Крик не повернеться Мелісса Баррера, адже її звільнили з фільму за її пропалестинські коментарі. Дженна Ортега, яка грала її сестру у фільмі, теж не з’явиться у продовженні, бо зайнята на зніманнях серіалу Венздей.

Попередня частина Крик 6 зібрала в США $44,4 млн.

Тому було вирішено знімати продовження франшизи. Кевін Вільямсон є оригінальним творцем Крику. Сценарій пише Гай Б’юсік, він також писав сценарії для Крик і Крик VI. Продюсують картину Джеймс Вандербільт, Вільям Шерак і Пол Нейнштейн, вони також вже робили це для Крик і Крик VI.

Нагадаємо, що перша частина Крик, яка вийшла у 1996 році, зібрала у світовому прокаті понад $908 млн.

