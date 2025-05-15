Кто комментирует Евровидение 2025: состав украинских ведущих во втором полуфинале

С невероятным волнением и массой эмоций Вікна-Новини наблюдают за ярким вторым полуфиналом песенного конкурса Евровидение 2025! На сцене уже выступили сильные представители, подарившие нам незабываемые эмоции! В этом году Евровидение принимает живописная Швейцария, а именно город Базель. Рассказываем, кто комментирует второй полуфинал Евровидения 2025 года в Украине.

Влад Куран и Тимур Мирошниченко: комментаторы второго полуфинала Евровидения

Второй полуфинал Евровидения 2025, проходящий именно сейчас в швейцарском Базеле, в Украине комментируют двое ведущих.

Это Тимур Мирошниченко – известный украинский ведущий телеканалов и Евровидения, а также Влад Куран.

Влад Куран – комик и юморист. Так что сочетание профессионального ведущего и комика удачное для песенного конкурса Евровидения.

Влад Куран и Тимур Мирошниченко комментируют выступления на платформах Суспільного. После этого они будут делать обзор на выступления участников и рассказывать собственные истории.

Кто такой Влад Куран

Влад Куран – украинский стендап-комик, а также актер и телеведущий. Он стал популярен после участия в Лиге Смеха, где представлял команду Ветераны космических войск.

Мужчина родился в городе Остер, в Черниговской области. Получил образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете. Во время учебы стал делать первые попытки в настроении. Участвовал в КВН.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит проголосовать на Евровидении.

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