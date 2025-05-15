Шоу-биз

Кто комментирует Евровидение 2025: состав украинских ведущих во втором полуфинале

Анастасия Грубрина, журналист сайта 15 мая 2025, 23:03
Кто комментирует Евровидение
Sissal — Hallucination
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Louane с песней Maman
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Франция: глубокая эмоциональная трансформация в песне Louane — Maman на Евровидении 2025

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