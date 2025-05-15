Хто коментує Євробачення 2025: склад українських ведучих у другому півфіналі

З неймовірним хвилюванням та масою емоцій Вікна-Новини спостерігають за яскравим другим півфіналом пісенного конкурсу Євробачення 2025! На сцені вже виступили сильні представники, які подарували нам незабутні емоції! Цього року Євробачення приймає мальовнича Швейцарія, а саме місто Базель. Розповідаємо, хто коментує другий півфінал Євробачення 2025 в Україні. Влад Куран і Тімур Мірошниченко: коментатори другого півфіналу Євробачення Другий півфінал Євробачення 2025, який проходить саме зараз у швейцарському Базелі, в Україні коментують двоє ведучих. Це Тімур Мірошниченко — відомий український ведучий телеканалів та Євробачення, а також Влад Куран.Влад Куран — комік та гуморист. Тож поєднання професійного ведучого і коміка вдале для пісенного конкурсу Євробачення. Влад Куран і Тімур Мірошниченко коментують виступи на платформах Суспільного. Після цього вони робитимуть огляд виступів учасників та розповідатимуть власні історії. Читати на тему Ведучі Євробачення-2025: хто вони та чим зацікавили публіку їхні костюми Чим відомі ведучі Євробачення 2025 і що означають їхні синьо-жовті костюми? Хто такий Влад Куран Влад Куран — український стендап-комік, а також актор та телеведучий. Він став популярним після участі у Лізі Сміху, де представляв команду Ветерани космічних військ. Чоловік народився в місті Остер, у Чернігівській області. Здобув освіту у Київському національному торговельно-економічному університеті. Під час навчання став робити перші спроби в гуморі. Брав участь у КВК. Раніше ми розповідали, скільки коштує проголосувати на Євробаченні.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення 2025 Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter