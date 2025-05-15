Шоу-біз

Хто коментує Євробачення 2025: склад українських ведучих у другому півфіналі

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Травня 2025, 23:03
Хто коментує Євробачення
Sissal — Hallucination
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Louane з піснею Maman
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