22 блюда на открытом костре! Кто покинул МастерШеф 12 сезон выпуск №10 от 28.10.2023

Проект МастерШеф 12 сезон дает все больше возможностей для поваров. В каждом выпуске участники обучаются новому, а условия становятся все жестче.
Чем дальше, сложнее становятся конкурсы, в которых соревнуются конкурсанты. Однако каждый из них подсвечивает сильные и слабые стороны каждого участника проекта МастерШеф.
В течение 12 сезона МастерШеф повара соревнуются в командных испытаниях и индивидуальных задачах. Мы расскажем, кто покинул МастерШеф 12 сезон в девятом выпуске и как прошли конкурсы.
В первом испытании участников посетили маленькие пластуны.
Кулинаров ждал также и выездной конкурс, где участники должны были приготовить 22 блюда на открытом костре.
Но не всем удалось справиться с задачей.
Проект МастерШеф 12 сезон в девятом выпуске покинула Мирослава Пекарюк.
Девушка обожает готовить мясные блюда, а вместе с другом ведет кулинарный TikTok. В будущем девушка мечтает издать свою кулинарную книгу.
А вот другой известный кулинар рассказал, как приготовить невесомый, словно тучка, десерт. Читай рецепт творожной запеканки от Владимира Ярославского в нашем материале.
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