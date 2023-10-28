22 блюда на открытом костре! Кто покинул МастерШеф 12 сезон выпуск №10 от 28.10.2023

Проект МастерШеф 12 сезон дает все больше возможностей для поваров. В каждом выпуске участники обучаются новому, а условия становятся все жестче.

Чем дальше, сложнее становятся конкурсы, в которых соревнуются конкурсанты. Однако каждый из них подсвечивает сильные и слабые стороны каждого участника проекта МастерШеф.

В течение 12 сезона МастерШеф повара соревнуются в командных испытаниях и индивидуальных задачах. Мы расскажем, кто покинул МастерШеф 12 сезон в девятом выпуске и как прошли конкурсы.

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Как прошел десятый выпуск МастерШеф 12 сезон

В первом испытании участников посетили маленькие пластуны.

Кулинаров ждал также и выездной конкурс, где участники должны были приготовить 22 блюда на открытом костре.

Но не всем удалось справиться с задачей.

Кто покинул проект МастерШеф 12 сезон в десятом выпуске

Проект МастерШеф 12 сезон в девятом выпуске покинула Мирослава Пекарюк.

Девушка обожает готовить мясные блюда, а вместе с другом ведет кулинарный TikTok. В будущем девушка мечтает издать свою кулинарную книгу.

А вот другой известный кулинар рассказал, как приготовить невесомый, словно тучка, десерт. Читай рецепт творожной запеканки от Владимира Ярославского в нашем материале.

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