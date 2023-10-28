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22 страви на відкритому вогнищі! Хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №10 від 28.10.2023

Вікторія Мельник, журналістка сайту 29 Жовтня 2023, 00:05
Хто покинув МастерШеф
Фото: СТБ

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