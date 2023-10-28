22 страви на відкритому вогнищі! Хто покинув МастерШеф 12 сезон випуск №10 від 28.10.2023

Проект МастерШеф 12 сезон дає все більше можливостей для кухарів. Кожного випуску учасники навчаються нового, а умови стають все жорсткіші.

Що далі, складнішими стають конкурси, в яких змагаються конкурсанти. Однак кожен з них — підсвічує сильні та слабкі сторони кожного учасника проекту МастерШеф.

Протягом 12 сезону МастерШеф кухарі змагаються у командних випробуваннях та індивідуальних завданнях. Ми розповімо, хто покинув МастерШеф 12 сезон у дев’ятому випуску та як минули конкурси.

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Як минув десятий випуск МастерШеф 12 сезон

У першому випробуванні до аматорів завітали маленькі пластуни.

На кулінарів чекав також і виїзний конкурс, де учасники повинні були приготувати 22 страви на відкритому вогнищі.

Та не всім вдалося впоратися із завданням.

Хто покинув проект МастерШеф 12 сезон у десятому випуску

Проект МастерШеф 12 сезон у дев’ятому випуску покинула Мирослава Пекарюк.

Дівчина обожнює готувати мʼясні страви, а разом із другом вона веде кулінарний TikTok. В майбутньому дівчина мріє видати власну кулінарну книгу.

А ось інший відомий кулінар розповів, як приготувати невагомий, наче хмаринка, десерт. Читай рецепт сирної запіканки від Володимира Ярославського в нашому матеріалі.

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