Шоу-биз

Приготовить “крокодила”: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №10 выпуск от 03.05.2025

Богдана Макалюк, журналист сайта 03 мая 2025, 23:40
Кто покинул МастерШеф 15 сезон в 10 выпуске
Фото Instagram, СТБ
Приготовить “крокодила”: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №10 выпуск от 03.05.2025
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