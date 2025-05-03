Приготовить “крокодила”: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №10 выпуск от 03.05.2025

МастерШеф 15 сезон постепенно приближается к финалу. В нем мы увидели множество ярких звезд и талантливых поваров. Некоторые уже могут предсказывать победу определенным участникам. Но все же до финала предстоит пройти еще не один сложный конкурс от судей.

Читай в материале, кто покинул МастерШеф 15 сезон в 10 выпуске и как прошли конкурсы.

Как прошел 10 выпуск МастерШеф 15 сезон

В этом выпуске судьи адаптировали любимую игру с детства многих — Крокодил. Капитаны должны без слов объяснить своим командам рецепты блюд и их ингредиенты.

Сначала это может показаться легкой задачей, но на самом деле объяснить это очень сложно. Особенно когда команда что-то не поняла, сбилась и уже пошла не правильным путем. Не всем удалось воспроизвести блюдо, потому конкурс завершился с черными фартуками.

Кто покинул МастерШеф 15 сезон в 10 выпуске

МастерШеф 15 сезон в 10 выпуске покинуло два участника. Это Оксана Пустовойт и Анастасия Жуга.

Оксана полюбила готовить еще в детстве и сейчас имеет цель издать книгу авторских рецептов.

Анастасия также полюбила готовить с детства и уже тогда хотела иметь собственное заведение. Сейчас она постепенно двигается к осуществлению этой мечты.

Если хочешь испытать свои кулинарные возможности, стоит приготовить полтавскую кочанную кашу.

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