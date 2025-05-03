Приготовить “крокодила”: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №10 выпуск от 03.05.2025

Фото Instagram, СТБ МастерШеф 15 сезон постепенно приближается к финалу. В нем мы увидели множество ярких звезд и талантливых поваров. Некоторые уже могут предсказывать победу определенным участникам. Но все же до финала предстоит пройти еще не один сложный конкурс от судей. Читай в материале, кто покинул МастерШеф 15 сезон в 10 выпуске и как прошли конкурсы. Как прошел 10 выпуск МастерШеф 15 сезон В этом выпуске судьи адаптировали любимую игру с детства многих — Крокодил. Капитаны должны без слов объяснить своим командам рецепты блюд и их ингредиенты.Сначала это может показаться легкой задачей, но на самом деле объяснить это очень сложно. Особенно когда команда что-то не поняла, сбилась и уже пошла не правильным путем. Не всем удалось воспроизвести блюдо, потому конкурс завершился с черными фартуками. Читать по теме Крем-брюле: простой рецепт невероятно вкусного и нежного французского десерта Как просто и без сложностей приготовить крем-брюле у себя дома – читай в материале. Кто покинул МастерШеф 15 сезон в 10 выпуске МастерШеф 15 сезон в 10 выпуске покинуло два участника. Это Оксана Пустовойт и Анастасия Жуга. Оксана полюбила готовить еще в детстве и сейчас имеет цель издать книгу авторских рецептов. Анастасия также полюбила готовить с детства и уже тогда хотела иметь собственное заведение. Сейчас она постепенно двигается к осуществлению этой мечты. Если хочешь испытать свои кулинарные возможности, стоит приготовить полтавскую кочанную кашу.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: МастерШеф Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter