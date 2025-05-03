Приготувати “крокодила”: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №10 випуск від 03.05.2025

МастерШеф 15 сезон поступово наближається до фіналу. У ньому ми побачили багато яскравих зірок та талановитих кухарів. Дехто вже може пророчити перемогу певним учасникам. Але все ж до фіналу треба ще пройти не один складний конкурс від суддів.

Читай у матеріалі, хто покинув МастерШеф 15 сезон у 10 випуску та як минули конкурси.

Як пройшов 10 випуск МастерШеф 15 сезон

У цьому випуску судді адаптували улюблену гру з дитинства багатьох — Крокодил. Капітани мали без слів пояснити своїм командам рецепти страв та їхні інгредієнти.

Спершу це може здатися легким завданням, але насправді пояснити усе дуже складно. Особливо, коли команда щось не зрозуміла, збилася і вже пішла не правильним шляхом. Не всім вдалося відтворити страву, тому конкурс завершився із чорними фартухами.

Хто покинув МастерШеф 15 сезон у 10 випуску

МастерШеф 15 сезон у 10 випуску покинуло два учасники. Це Оксана Пустовойт та Анастасія Жуга.

Оксана полюбила готувати ще в дитинстві та зараз має на меті видати книгу авторських рецептів.

Анастасія також полюбила готувати змалечку і вже тоді хотіла мати власний заклад. Зараз вона поступово рухається до здійснення цієї мрії.

Якщо хочеш випробувати свої кулінарні можливості, варто приготувати полтавську качану кашу.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.