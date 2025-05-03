Шоу-біз

Приготувати “крокодила”: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №10 випуск від 03.05.2025

Богдана Макалюк, журналістка сайту 03 Травня 2025, 23:40
Хто покинув МастерШеф 15 сезон у 10 випуску
Фото Instagram, СТБ
Приготувати “крокодила”: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №10 випуск від 03.05.2025
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