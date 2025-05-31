Совместимы ли страх и кухня: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №14 выпуск от 31.05.2025

Фото Instagram, СТБ МастерШеф 15 сезон показывает нам, как участники растут свои навыки. Мы видим, как они работают со сложными продуктами и в необычных условиях. Узнай, кто покинул МастерШеф 15 сезон в 14 выпуске и как прошли конкурсы. Как прошел 14 выпуск МастерШеф 15 сезон В этом выпуске участники должны были приготовить изысканное блюдо из довольно необычных продуктов — зоофобусов, сверчков, других насекомых и даже из акулы.Готовить было сложно, ведь некоторые вообще впервые встречались с такими продуктами, а некоторые имели большую фобию и едва смог взять себя в руки. Конечно, после такой сложной задачи были те, кто получил черный фартук. Читать по теме Крем-брюле: простой рецепт невероятно вкусного и нежного французского десерта Как просто и без сложностей приготовить крем-брюле у себя дома – читай в материале. Кто покинул МастерШеф 15 сезон в 14 выпуске МастерШеф 15 сезон в 14 выпуске покинул Александр Лозко. У парня большой опыт в IT-сфере. Но интерес к кулинарии появился с подросткового возраста. Его кулинарный путь начался в 12 лет благодаря дедушке, показавшему, что кухня — это пространство для творчества. Если хочешь приготовить что-нибудь вкусное и интересное, держи рецепт африканского арахисового рагу Маафе. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: МастерШеф Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter