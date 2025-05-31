Совместимы ли страх и кухня: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №14 выпуск от 31.05.2025

МастерШеф 15 сезон показывает нам, как участники растут свои навыки. Мы видим, как они работают со сложными продуктами и в необычных условиях.

Узнай, кто покинул МастерШеф 15 сезон в 14 выпуске и как прошли конкурсы.

Как прошел 14 выпуск МастерШеф 15 сезон

В этом выпуске участники должны были приготовить изысканное блюдо из довольно необычных продуктов — зоофобусов, сверчков, других насекомых и даже из акулы.

Готовить было сложно, ведь некоторые вообще впервые встречались с такими продуктами, а некоторые имели большую фобию и едва смог взять себя в руки. Конечно, после такой сложной задачи были те, кто получил черный фартук.

Кто покинул МастерШеф 15 сезон в 14 выпуске

МастерШеф 15 сезон в 14 выпуске покинул Александр Лозко.

У парня большой опыт в IT-сфере. Но интерес к кулинарии появился с подросткового возраста. Его кулинарный путь начался в 12 лет благодаря дедушке, показавшему, что кухня — это пространство для творчества.

Если хочешь приготовить что-нибудь вкусное и интересное, держи рецепт африканского арахисового рагу Маафе.

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