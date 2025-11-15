Кто покинул МастерШеф 16 в 13 выпуске: как прошел первый парный конкурс сезона

На этой неделе прошел 16-й сезон любимого кулинарного реалити Украины МастерШеф. Любители продолжили борьбу за звание лучшего повара.

В этом выпуске участники должны были справиться с переживаниями и найти общий язык с соперниками. Именно в этом состояла одна из задач.

Читай, кто покинул МастерШеф 16 сезон в 13 выпуске и как прошли конкурсы.

Как прошел 13 выпуск МастерШеф 16 сезон

Выпуск начался с первого парного испытания. Свой выбор по поводу пар делали судьи, которые и предложили участникам закрыть гештальты в отношениях с соперниками. Именно поэтому аматоров распределили по принципу конфликта.

Им пришлось работать с теми, с кем труднее всего было найти общий язык. Ведь на кухне ресторана работа не всегда происходит только по дружескому принципу.

Каждая пара получила задачу приготовить сет из трех блюд, связанных с определенной страной. Одновременно участники могли готовить последние 15 минут, поэтому им нужно было договариваться друг с другом.

На втором конкурсе затронули тему сексизма на кухне. Мужчины и женщины соревновались между собой в том, кто лучше приготовит классическое блюдо, требующее филигранного мастерства.

Кто покинул МастерШеф 16 сезон в 13 выпуске

На этой неделе МастерШеф покинул Юрий Котляр — 29-летний учитель биологии и географии из Вишневого. Уже несколько лет он работает с молодежью и помогает раскрыть секреты нашей планеты.

Образование — это его призвание, уверен парень. Но он захотел открыться новому опыту не только в профессии, но и в жизни.

Юрий пришел на шоу не за эмоциями на один день, а за настоящей связью — живой, честной и, возможно, неожиданной.

