Хто покинув МастерШеф 16 у 13 випуску: як минув перший парний конкурс сезону

Цього тижня минув 16-й сезон улюбленого кулінарного реаліті України МастерШеф. Аматори продовжили боротьбу за звання найкращого кухаря.

У цьому випуску учасники мали впоратися з переживаннями та знайти спільну мову із суперниками. Саме у цьому полягало одне із завдань.

Читай, хто покинув МастерШеф 16 сезон у 13 випуску та як минули конкурси.

Як пройшов 13 випуск МастерШеф 16 сезон

Випуск розпочався з першого парного випробування. Свій вибір щодо пар робили судді, які й запропонували учасникам закрити гештальти у стосунках із суперниками. Саме тому аматорів розподілили за принципом конфлікту.

Їм довелося працювати з тими, з ким найважче було порозумітися. Адже на кухні ресторану робота не завжди відбувається лише за дружнім принципом.

Кожна пара отримала завдання приготувати сет з трьох страв, пов’язаний з певною країною. Одночасно учасники могли готувати лише останні 15 хвилин, тому їм потрібно було домовлятися один з одним.

На другому конкурсі торкнулися теми сексизму на кухні. Чоловіки та жінки змагалися між з собою у тому, хто краще приготує класичну страву, яка потребує філігранної майстерності.

Хто покинув МастерШеф 16 сезон у 13 випуску

Цього тижня МастерШеф покинув Юрій Котляр — 29-річний вчитель біології та географії з Вишневого. Вже кілька років він працює з молоддю та допомагає їй розкрити секрети нашої планети.

Освіта — це його покликання, впевнений хлопець. Але він захотів відкритися новому досвіду не лише у професії, а й у житті.

Юрій прийшов на шоу не за емоціями на один день, а за справжнім звʼязком — живим, чесним і, можливо, несподіваним.

