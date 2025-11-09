Кто покинул Взвешенные и счастливые в 7 выпуске: новые испытания на пути к мечте

9 ноября прошел 7-й выпуск программы Взвешенные и счастливые, где участники борются за шанс на новую жизнь. В это воскресенье они прошли экватор своего пути на проекте, а некоторые уже достигли неплохих результатов.

Читай дальше в материале, кто покинул Взвешенные и счастливые в 7 выпуске.

Как прошел 7-й выпуск Взвешенные и счастливые 2025

Этот выпуск стал определенным рубежом каждого из участников. Своим кропотливым трудом они добились невероятных результатов — 204 килограмма за шесть недель.

На соревнованиях седьмой недели все получили возможность ощутить этот вес в руках. По условиям конкурса они должны были перетащить мешочки общим весом 204 кг с помощью каната с одного берега на другой.

Команда, которая достигает лучших результатов, получает бонус на взвешивание — минус 2 кг. До этого момента тренеры видели результаты своих подопечных только на взвешивании команд. Но на этой неделе они тоже соперничали в командном испытании синих и желтых.

По словам тренера синей команды и сильнейшего человека планеты Алексея Новикова, у желтых при таком раскладе просто нет шансов. Впрочем, тренер Марина Боржемская заверила, что она тоже может показать зубки.

Кто покинул Взвешенные и счастливые в 7 выпуске

По итогам седьмого выпуска проект покинула Карина Колесникова. Она решила принять участие в программе ради мужа Эдуарда. Он военнослужащий, который пропал без вести в зоне боевых действий. Девушка мечтала встретить его с войны и поразить стройным телом. Стартовый вес — 165 килограммов.

Очень часто на пути к снижению веса люди совершают немало ошибок. Диетолог Оксана Скиталинская рассказала Вікнам, что следует знать о питании, чтобы эффективно худеть.

