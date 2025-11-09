Стиль жизни Шоу-биз

Кто покинул Взвешенные и счастливые в 7 выпуске: новые испытания на пути к мечте

Ирина Танасийчук, журналист сайта 10 ноября 2025, 00:30 2 мин.
Кто покинул Взвешенные и счастливые в 7 выпуске: новые испытания на пути к мечте
Фото СТБ

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь