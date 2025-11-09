Хто покинув Зважені та щасливі у 7 випуску: нові випробування на шляху до мрії

9 листопада минув 7-й випуск програми Зважені та щасливі, де учасники виборюють шанс на нове життя. Цієї неділі вони пройшли екватор свого шляху на проекті, а дехто вже досяг непоганих результатів.

Читай далі в матеріалі, хто покинув Зважені та щасливі у 7 випуску.

Як минув 7-й випуск Зважені та щасливі 2025

Цей випуск став певним рубежем для кожного з учасників. Своєю кропіткою працею вони досягли неймовірних результатів — 204 кілограми за шість тижнів.

На змаганнях сьомого тижня всі отримали змогу відчуту цю вагу у руках. За умовами конкурсу вони мали перетягнути мішечки загальною вагою 204 кг за допомогою канату з одного берега на інший.

Команда, яка досягає кращих результатів, отримує бонус на зважування — мінус 2 кг. До цього моменту тренери бачили результати своїх підопічних лише на зважуванні команд. Але цього тижня вони теж змагалися у командному випробуванні синіх та жовтих.

За словами тренера синьої команди та найсильнішої людини планети Олексія Новікова, у жовтих за такого розкладу просто немає шансів. Втім, тренерка Марина Боржемська запевнила, що вона теж може показати зубки.

Хто покинув Зважені та щасливі у 7 випуску

У підсумку сьомого випуску проект залишила Карина Колесникова. Вона вирішила взяти участь у програмі заради чоловіка Едуарда. Він військовослужбовець, який зник безвісти у зоні бойових дій. Дівчина мріяла зустріти його з війни й вразити струнким тілом. Стартова вага — 165 кілограмів.

Дуже часто на шляху до зниження ваги люди роблять чимало помилок. Дієтологиня Оксана Скиталинська розповіла Вікнам, що варто знати про харчування, аби ефективно худнути.

