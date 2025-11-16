Кто покинул Взвешенные и счастливые в 8 выпуске: двойной риск выбыть для всех участников

В это воскресенье, 16 ноября, зрители увидели 8-й выпуск Взвешенные и счастливые. Участники прошли уже полпути, однако дальше их ждет не меньше вызовов и противостояний.

Конкуренция усилилась, ведь участники теперь принимают участие в двух конкурсах, из-за чего борьба на взвешивании стала еще более ожесточенной.

Как прошел 8-й выпуск Взвешенные и счастливые 2025

Ведущий проекта Даниэль Салем проверил, кто из участников внимательно прислушивался к правилам здорового питания, чистого похудения и полезных привычек, которые накануне озвучила диетолог Светлана Фус.

Для эффективного похудения нужно было найти баланс сразу в трех аспектах: в пище между разрешенным и запрещенным, в тренировках между истощением и пользой, а еще в командной работе между личными и общими целями.

Участников ждал настоящий экзамен: на специальных платформах они отвечали на вопросы ведущего, касающиеся похудения. Конструкция имела несколько отмеченных зон для стоп. Старт конкурса начался с удобной позиции, но каждый неправильный ответ заставлял отступить на меньшую отметку.

Чем больше ошибок, тем сложнее удержать равновесие. И не только участнику, но и всей команде. Всех, кто упал или самостоятельно покинул платформу, ждал неприятный сюрприз — плюс 1 кг на взвешивании.

Интересный факт: на этой неделе проект покинули сразу два участника. Один из них сбросил наименьший процент веса, а другого избрала проигравшая взвешивание команда.

Услышав о нововведениях, Андрей из синей команды выразил волнение:

С точки зрения математики это увеличивает вероятность моего вылета вдвое.

А Александр из желтой команды добавил:

— Волнуюсь, как ребенок. Организм встал, вес идет очень плохо. Я уже дважды находился в номинации.

Кто покинул Взвешенные и счастливые в 8 выпуске

В итоге шоу покинули Андрей Борис и Азат Азатян.

Андрей — переселенец из Мариуполя. До вторжения у него был собственный бизнес по ремонту автомобилей. Семья мужчины уехала из города, а сам Андрей остался, чтобы заботиться о своем деле и сотрудниках.

Первый месяц находился дома в своей квартире. Ему хватало запасов пищи, и он не голодал. Однако на фоне стресса начал быстро набирать вес. В набор веса вел активный образ жизни и любил путешествовать. Принял участие в проекте, чтобы вернуть самоуважение и избавиться от лишних килограммов.

Азат родился в Армении, но из-за войны между родной страной и Азербайджаном его семья уехала в Украину. Некоторое время проживал в Торезе Донецкой области, но в 2014 снова сменил место жительства.

Приобрели дом у моря в Бердянске, но после вторжения им пришлось уехать в Запорожье. С первых дней войны Азат волонтерил и помогал с эвакуацией. Из-за своей деятельности попал в плен.

После возвращения домой появилась привычка есть поздно ночью. Это стало одной из причин стремительного набора веса. Азат хотел быть активным отцом для своих детей, а возможно вместе с женой родить еще одного ребенка.

