Хто покинув Зважені та щасливі у 8 випуску: подвійний ризик вибути для всіх учасників

Цієї неділі, 16 листопада, глядачі побачили 8-й випуск Зважені та щасливі. Учасники пройшли вже півшляху, проте далі на них чекає не менше викликів та протистоянь.

Конкуренція посилилася, адже учасники тепер беруть участь у двох конкурсах, через що боротьба на зважуванні стала ще запеклішою.

Як минув 8-й випуск Зважені та щасливі 2025

Ведучий проекту Даніель Салем перевірив, хто з учасників уважно прислухався до правил здорового харчування, чистого схуднення та корисних звичок, які напередодні озвучила дієтологиня Світлана Фус.

Для ефективного схуднення потрібно було знайти баланс одразу в трьох аспектах: у їжі між дозволеним і забороненим, у тренуваннях між виснаженням і користю, а ще у командній роботі між особистою та спільною метою.

На учасників чекав справжній іспит: на спеціальних платформах вони відповідали на запитання ведучого, що стосуються схуднення. Конструкція мала кілька позначених зон для стоп. Старт конкурсу почався з найзручнішої позиції, але кожна неправильна відповідь змушувала відступити на меншу позначку.

Чим більше помилок, тим складніше втримати рівновагу. І не лише учаснику, а й всій команді. Всіх, хто впав або самостійно покинув платформу, чекав неприємний сюрприз — плюс 1 кг на зважуванні.

Цікавий факт: цього тижня проект покинуло одразу двоє учасників. Один з них скинув найменший відсоток ваги, а іншого обрала команда, що програла зважування.

Почувши про нововведення, Андрій із синьої команди висловив хвилювання:

З погляду математики це збільшує ймовірність мого вильоту вдвічі.

А Олександр з жовтої команди додав:

— Хвилююсь, як дитина. Організм встав, вага йде дуже погано. Я вже двічі був у номінації.

Хто покинув Зважені та щасливі у 8 випуску

У підсумку шоу залишили Андрій Боріс та Азат Азатян.

Андрій — переселенець із Маріуполя. До вторгнення мав власний бізнес з ремонту автомобілів. Родина чоловіка виїхала з міста, а сам Андрій залишився, щоб дбати про свою справу та співробітників.

Перший місяць перебував вдома, у своїй квартирі. Йому вистачало запасів їжі, тож він не голодував. Проте на тлі стресу почав швидко набирати вагу. До набору ваги вів активний спосіб життя та любив подорожувати. Взяв участь у проекті, щоб повернути самоповагу та позбутись зайвих кілограмів.

Азат народився у Вірменії, але через війну між рідною країною та Азербайджаном його родина виїхала в Україну. Певний час проживав у Торезі на Донеччині, але у 2014 знову змінив місце проживання.

Придбали будинок біля моря у Бердянську, але після вторгнення їм довелося виїхати у Запоріжжя. З перших днів великої війни Азат волонтерив і допомагав з евакуацією. Через свою діяльність потрапив у полон.

Після повернення додому з’явилася звичка їсти пізно вночі. Це стало однією з причин стрімкого набору ваги. Азат хотів бути активним батьком для своїх дітей, а, можливо, разом із дружиною народити ще одну дитину.

