Шоу-биз

Сделать сухпай лучше, чем в США! Как прошел 13 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 мая 2023, 23:10
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 13 випуску 4 сезону від 13.05.23
Фото: Instagram

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