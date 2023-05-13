Сделать сухпай лучше, чем в США! Как прошел 13 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Вот уже и прошел 13 выпуск МастерШеф Профессионалы-4. Судьи придумывают для поваров новые сложные задания, связанные с нашим сегодняшними реалиями. В проекте осталось менее десяти участников, поэтому борьба становится все более напряженной.

Как прошел 13 выпуск МастерШеф Профессионалы-4

Современным кулинарам нужно решать современные проблемы. Так что новым заданием для участников МастерШеф Профессионалы-4 стало приготовление сухпайка для наших военных.

Надо было сделать вкусно, питательно, красиво и при этом превзойти вариант США.

Как участникам удастся высушить домашний суп и даже сало с чесноком, чтобы, просто добавив воды, наслаждаться невероятными блюдами, ты сможешь увидеть в новом 13 выпуске МастерШеф Профессионалы-4. Повара даже смогли сделать хрустящий домашний хлеб.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 13 выпуске

На проекте остаются сильные участники, доказывающие, что достойны звания МастерШеф. Не всегда удастся успешно выполнить задание, поэтому повара получают черные фартуки. На битве черных они выкладываются по полной и впечатляют судей своими блюдами.

В 13 выпуске МастерШеф профессионалы-4 никто не покинул проект, все повара получили назад свои белые фартуки.

Чтобы быть МастерШефом, нужно готовить с настоящим увлечением. Блюда будут получаться более вкусными, если добавлять к ним свою любовь и заботу. А чтобы поразить родных новыми кулинарными навыками, держи рецепт сырного крем-супа.

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