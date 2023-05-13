Сделать сухпай лучше, чем в США! Как прошел 13 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Вот уже и прошел 13 выпуск МастерШеф Профессионалы-4. Судьи придумывают для поваров новые сложные задания, связанные с нашим сегодняшними реалиями. В проекте осталось менее десяти участников, поэтому борьба становится все более напряженной.
Современным кулинарам нужно решать современные проблемы. Так что новым заданием для участников МастерШеф Профессионалы-4 стало приготовление сухпайка для наших военных.
Надо было сделать вкусно, питательно, красиво и при этом превзойти вариант США.
Надо было сделать вкусно, питательно, красиво и при этом превзойти вариант США.
Как участникам удастся высушить домашний суп и даже сало с чесноком, чтобы, просто добавив воды, наслаждаться невероятными блюдами, ты сможешь увидеть в новом 13 выпуске МастерШеф Профессионалы-4. Повара даже смогли сделать хрустящий домашний хлеб.
На проекте остаются сильные участники, доказывающие, что достойны звания МастерШеф. Не всегда удастся успешно выполнить задание, поэтому повара получают черные фартуки. На битве черных они выкладываются по полной и впечатляют судей своими блюдами.
В 13 выпуске МастерШеф профессионалы-4 никто не покинул проект, все повара получили назад свои белые фартуки.
Чтобы быть МастерШефом, нужно готовить с настоящим увлечением. Блюда будут получаться более вкусными, если добавлять к ним свою любовь и заботу. А чтобы поразить родных новыми кулинарными навыками, держи рецепт сырного крем-супа.
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