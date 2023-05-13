Зробити сухпай краще, ніж у США! Як минув 13 випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Ось уже і минув 13 випуск МастерШеф Професіонали-4. Судді вигадують для кухарів нові складні завдання, які пов’язані з нашим сьогоденням. У проекті залишилося менш як десять учасників, тож боротьба стає дедалі напруженішою.

Як минув 13 випуск МастерШеф Професіонали-4

Сучасним кулінарам треба розв’язувати сучасні проблеми. Тож новим завданням для учасників МастерШеф Професіонали-4 стало приготування сухпайка для наших військових.

Треба було зробити смачно, поживно, красиво та при цьому перевершити варіант США.

Як учасникам вдасться висушити домашній суп та навіть сало з часником, щоб, просто додавши води, смакувати неймовірними стравами, ти зможеш побачити у новому 13 випуску МастерШеф Професіонали-4. Кухарі навіть змогли зробити запашний домашній хліб.

Хто покинув МастерШеф Професіонали-4 в 13 випуску

На проекті залишаються сильні учасники, які доводять, що гідні звання МастерШеф. Не завжди щастить успішно виконати завдання, тож кухарі отримують чорні фартухи. На битві чорних вони викладаються на повну та вражають суддів своїми стравами.

У 13 випуску МастерШеф професіонали-4 ніхто не покинув проект, усі кухарі отримали назад свої білі фартухи.

Щоб бути МастерШефом, треба готувати зі справжнім захопленням. Страви виходитимуть смачніші, якщо додавати до них свою любов та турботу. А щоб вразити рідних новими кулінарними навичками, тримай рецепт сирного крем-супу.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!