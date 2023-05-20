Шоу-биз

Покорить блюдами героических фермеров! Как прошел 14 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 мая 2023, 23:05
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 14 випуску 4 сезону від 20.05.23
Фото: Instagram, СТБ

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