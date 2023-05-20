Покорить блюдами героических фермеров! Как прошел 14 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

МастерШеф Профессионалы-4 становится все ближе к столь долгожданному финалу. Борьба между участниками становится напряженнее, каждый хочет выигрывать конкурсы и быть в списке лучших.
Этот сезон МастерШеф Профессионалы связан с актуальными вызовами, ведь часто в конкурсах отзываются проблемы полномасштабного вторжения. Поэтому судьи дают участникам задачи, направленные на экономию продуктов и переосмысление наших локальных овощей или фруктов или вообще целых блюд.
Повара не могут приготовить блюда без продуктов, поэтому мы должны благодарить наших фермеров, которые даже во время вражеских атак продолжают выращивать и собирать урожаи.
В этом выпуске МастерШеф Профессионалы поваров посетили фермеры, которые героически выращивают зерно, разнообразные овощи и занимаются мясом. Участники должны были приготовить блюда из продуктов, выращиваемых фермерами, и удивить их вкусами.
В европейских блюдах заменить ингредиенты украинскими так, чтобы это было вкусно.
В европейских блюдах заменить ингредиенты украинскими так, чтобы это было вкусно.
Некоторые повара смогли лучше справиться с задачей, а другие получили черные фартуки и должны были бороться за место на проекте.
В 14 выпуске МастерШеф профессионалы-4 проект покинула Анастасия Шевченко. Девушка — кондитер из Николаева. На проекте она хотела общаться с людьми, объединенными одной идеей, а также научиться работать в команде.
Каждый может быть МастерШефом для своей семьи, стоит только приготовить вкусный ужин с любовью. Ранее мы рассказывали, что приготовить на ужин. Читай варианты легких блюд от Эктора Хименеса-Браво.
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