Покорить блюдами героических фермеров! Как прошел 14 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

МастерШеф Профессионалы-4 становится все ближе к столь долгожданному финалу. Борьба между участниками становится напряженнее, каждый хочет выигрывать конкурсы и быть в списке лучших.

Этот сезон МастерШеф Профессионалы связан с актуальными вызовами, ведь часто в конкурсах отзываются проблемы полномасштабного вторжения. Поэтому судьи дают участникам задачи, направленные на экономию продуктов и переосмысление наших локальных овощей или фруктов или вообще целых блюд.

Как прошел 14 выпуск МастерШеф Профессионалы-4

Повара не могут приготовить блюда без продуктов, поэтому мы должны благодарить наших фермеров, которые даже во время вражеских атак продолжают выращивать и собирать урожаи.

В этом выпуске МастерШеф Профессионалы поваров посетили фермеры, которые героически выращивают зерно, разнообразные овощи и занимаются мясом. Участники должны были приготовить блюда из продуктов, выращиваемых фермерами, и удивить их вкусами.

В европейских блюдах заменить ингредиенты украинскими так, чтобы это было вкусно.

Некоторые повара смогли лучше справиться с задачей, а другие получили черные фартуки и должны были бороться за место на проекте.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 14 выпуске

В 14 выпуске МастерШеф профессионалы-4 проект покинула Анастасия Шевченко. Девушка — кондитер из Николаева. На проекте она хотела общаться с людьми, объединенными одной идеей, а также научиться работать в команде.

Каждый может быть МастерШефом для своей семьи, стоит только приготовить вкусный ужин с любовью. Ранее мы рассказывали, что приготовить на ужин. Читай варианты легких блюд от Эктора Хименеса-Браво.

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