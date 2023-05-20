Підкорити стравами героїчних фермерів! Як минув 14 випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

МастерШеф Професіонали-4 стає дедалі ближче до такого довгоочікуваного фіналу. Боротьба між учасниками стає більш напруженою, кожен хоче вигравати конкурси та бути у списку найкращих.

Цей сезон МастерШеф Професіонали пов’язаний з викликами сьогодення, адже часто у конкурсах відгукуються проблеми повномасштабного вторгнення. Тому судді дають учасникам завдання спрямовані на економію продуктів та переосмислення наших локальних овочів чи фруктів або взагалі цілих страв.

Як минув 14 випуск МастерШеф Професіонали-4

Кухарі не можуть приготувати страву без продуктів, тому ми маємо дякувати нашим фермерам, які навіть під час ворожих атак продовжують вирощувати та збирати врожаї.

У цьому випуску МастерШеф Професіонали до кухарів завітали фермери, які героїчно вирощують зерно, різноманітні овочі та займаються м’ясом. Учасники мали приготувати страви з продуктів, що вирощують фермери, та здивувати їх смаками.

У європейських стравах замінити інгредієнти на українські так, щоб це було смачно.

Деякі кухарі змогли краще впоратися із завданням, а інші отримали чорні фартухи та мали боротися за місце на проекті.

Хто покинув МастерШеф Професіонали-4 в 14 випуску

У 14 випуску МастерШеф професіонали-4 проект покинула Анастасія Шевченко. Дівчина — кондитерка з Миколаєва. На проекті вона хотіла спілкуватися з людьми, які об’єднані однією ідеєю, а також навчитися працювати у команді.

Кожен може бути МастерШефом для своєї родини, варто лише приготувати смачну вечерю з любов’ю. Раніше ми розповідали, що приготувати на вечерю. Читай варіанти легких страв від Ектора Хіменеса-Браво.

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