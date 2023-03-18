Вкусами погрузиться во вселенную и вдохновить других. Как прошел шестой выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Часто стоишь перед вопросом, что же приготовить на ужин? Участникам МастерШеф Профессионалы-4 не приходится долго придумывать для себя задачи, ведь судьи всегда готовы.

Как прошел шестой выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4

В шестом выпуске шоу участникам предложили приготовить не всемирно известные блюда, считающиеся классикой, а придумать свои. Для кого-то это может показаться приятным заданием, но традиционно судьи усложнили процесс.

Поэтому участникам нужно было придумать, как должны выглядеть блюда “Боже, яке кончене”, “Ни рыба ни мясо”, “Как не хочется уезжать из Крыма” и другие.

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Кому-то пришлось преодолеть предубеждения и победить на ринге фантазий, а кто-то был вынужден попрощаться. Но пока только с белым фартуком.

Но не только в поисках вдохновения участники могли упустить удачу, но и в ограничениях ресурсов. Почему лучшие шефы готовят без достаточного количества воды или электроэнергии? Все просто — они так же приспосабливаются, как и другие украинцы.

Кому удалось справиться с осложнениями и сохранить изысканность в каждом кусочке блюда, а кто попрощался с проектом навсегда, рассказываем дальше.

Кто покинул проект МастерШеф Профессионалы-4 в шестом выпуске

Проект МастерШеф Профессионалы-4 в шестом выпуске покинул 25-летний повар-кондитер и инженер-технолог Александр Габак.

Это мое любимое дело, которое вдохновляет меня и которым я живу. Хочу показать, что вкусами можно погрузиться во вселенную.

Хочешь вдохновиться историей успеха? Тогда читай о победителе МастерШеф Битва сезонов и его лучших блюдах.

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