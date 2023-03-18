Шоу-биз

Вкусами погрузиться во вселенную и вдохновить других. Как прошел шестой выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 марта 2023, 22:40
майстершеф хто пішов
Фото: СТБ

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