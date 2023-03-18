Смаками поринути у всесвіт та надихнути інших. Як минув шостий випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Часто постаєш перед питанням, що ж приготувати на вечерю? Учасникам МастерШеф Професіонали-4 не доводиться довго вигадувати для себе завдання, адже судді завжди напоготові.

Як минув шостий випуск шоу МастерШеф Професіонали-4

У шостому випуску шоу учасникам запропонували приготувати не всесвітньо відомі страви, які вважаються класикою, а вигадати свої. Для когось це може видатись приємним завданням, але традиційно судді підготували ускладнення.

Тож учасники мали вигадати, як мають виглядати страви “Боже, яке кончене”, “Ні риба ні м’ясо”, “Как нє хочєцца уєзжать із Крима” та інші.

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Комусь довелося боротися з упередженнями та перемогти на ринзі фантазій, а хтось був вимушений попрощатись. Але поки лише з білим фартухом.

Та не лише у пошуках натхнення учасники могли втратити удачу, але й в обмеженнях ресурсів. Чому найкращі шефи країни готують без достатньої кількості води чи електроенергії? Все просто — вони так само пристосовуються, як і інші українці.

Тож кому вдалося впоратися з ускладненнями та зберегти вишуканість у кожному шматочку страви, а хто попрощався з проектом назавжди, розповідаємо далі.

Хто покинув проект МастерШеф Професіонали-4 у шостому випуску

Проект МастерШеф Професіонали-4 у шостому випуску покинув 25-річний кухар-кондитер та інженер-технолог Олександр Габак.

Це моя улюблена справа, яка надихає мене і якою я живу. Хочу показати, що смаками можна поринути у всесвіт.

Хочеш надихнутись історією успіху? Тоді читай про переможця МастерШеф Битва сезонів та його найкращі страви.

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