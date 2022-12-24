Вершина смаку підкорюється лише сміливцям: МастерШеф — хто переміг і найкращі страви кухаря

Великі мрії, чималі амбіції та просте бажання розповісти світу про свої таланти — все це зібрало на одній кухні учасників МастерШеф Битва сезонів.

Колись давно у своєму сезоні кожному з них не вистачило зовсім трохи на їхньому шляху до перемоги. Минув час, аматори ставали майстрами, а маестро шефами. Однак вершину, яку не вдалось підкорити, вони так і не змогли забути.

Тому зібрали усі свої знання, ідеї та творчу енергію та відправились знову в нову дорогу. Та звання найкращого підкориться лише одному. Кому? Розповідаємо нижче.

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Хто став переможцем МайстерШеф Битва сезонів

Кілька років тому він зупинився за крок до перемоги, коли не зміг приборкати всю свою творчу енергію.

Проте наполегливість та самобутність фантазії все ж таки не дали спокою Олександру Цвігуну, який і став переможцем МайстерШеф Битва сезонів.

Хлопець зараз розвиває українську гастрономію, і українська кухня — його основне кохання, — пишуть на сайті проекту.

Досить довгий час судді проекту зазначали, що парубку не вистачає знань в класичній кухні. Тому спочатку перед тим, як поборотись за головний приз, йому довелось показати, що він знає основи так само добре, як і стежини своєї фантазії.

Останнім випробуванням проекту для трьох суперфіналістів традиційно стало приготування їхнього власного меню. Найбільш вражаючими виявились в Олександра, тому перемогу віддали саме йому.

Що відомо про переможця МайстерШеф Битва сезонів

Усі учасники шоу помітили, що попри молодий вік, парубок починає випереджати час завдяки своєму таланту. Однак успіх приходить лише до наполегливих, попрацювати довелось і самому Олександру.

Вже у 19 років він покинув рідний дім в Ірпені та поїхав працювати та набиратись досвіду у польських шефів. Незабаром парубок став су-шефом та вже сам почав навчати новачків.

Покинув роботу за кордоном задля участі у другому сезоні МастерШеф Професіонали, але тоді йому забракло трохи досвіду, щоб вибороти перемогу.

Після участі в проекті повернувся до улюбленої справи, але вже в Україні. Почав черпати натхнення в скандинавських та сучасних баскських шефів.

Крім того, у своїй роботі намагається дотримувати принципів екологічності. Вони передбачають як використання лише місцевих продуктів, які не потрібно привозити здалеку, так і безвідходне виробництво.

Найкращі страви від переможця МайстерШеф Битва сезонів

Оскільки сенс свого життя Олександр вбачає саме у кулінарії, тому у своїх соцмережах переважають саме фото його робіт.

Терін із гарбуза, корня селери, креветки, мус з гарбузового карі, гель з обліпихи, маринований гарбуз з цедрою апельсина, чіпси з батату, настурція.

Річкова форель у паніровці зі шпинату, фундуку, фермерського пармезану, крем з BBQ моркви, емульсія кропу, редис маринований у гібіскусі, соус із чорноморських креветок та кропової олії, пудра зеленого горошку.

Сиров’ялена яловичина, ферментований зелений аґрус, кедровий горіх, крем із копчених жовтків і бер нуазет, еспума з цибулі порею та шпинату, сухар із кінзи, кропу, шпинату, кедрового горіха та фундуку, лимонний базилік, волошки.

Морозиво пористе з гречаної іриски, солона трюфельна карамель, гречаний спонж просочений томленим молоком і корицею, гречані вафлі, вибухова карамель.

Качине філе, м’ясний сік, крем із копченої моркви, томат чері фарширований українським чоризо та кінзою, маринована сівок

Однак деяким шеф-кухарям ще тільки доведеться пройти цей шлях до перемоги на проекті. А ось хоча б про участь поки мріє Юрій Грицай, який наразі боронить нашу незалежність. Читай історію шеф-кухаря з Дніпра, який покинув усе та пішов на війну.

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