Вершина вкуса покоряется только храбрецам: МастерШеф — кто победил и лучшие блюда повара

Большие мечты, немалые амбиции и простое желание рассказать миру о своих талантах — все это собрало на одной кухне участников МастерШеф Битва сезонов.

Когда-то давно в своем сезоне каждому из них не хватило совсем чуть-чуть на их пути к победе. Прошло время, любители становились мастерами, а маэстро — шефами. Однако вершину, которую не удалось покорить, они так и не смогли забыть.

Поэтому собрали все свои знания, идеи и творческую энергию и отправились снова в новый путь. Но звание лучшего подчинится только одному. Кому? Рассказываем ниже.

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Кто стал победителем МастерШеф Битва сезонов

Несколько лет назад он остановился в шаге от победы, когда не смог обуздать всю свою творческую энергию.

Однако настойчивость и самобытность фантазии все же не оставили в покое Александра Цвигуна, который и стал победителем МастерШеф Битва сезонов.

Парень сейчас развивает украинскую гастрономию, и украинская кухня — его основная любовь, — пишут на сайте проекта.

Довольно долгое время судьи проекта отмечали, что молодому человеку не хватает знаний в классической кухне. Поэтому сначала перед тем, как побороться за главный приз, ему пришлось показать, что он знает основы так же хорошо, как и тропинки своей фантазии.

Последним испытанием проекта для трех суперфиналистов традиционно стало приготовление их собственного меню. Наиболее впечатляющими оказались именно Александра, поэтому победу отдали именно ему.

Что известно о победителе МайстерШеф Битва сезонов

Все участники шоу заметили, что, несмотря на молодой возраст, парень начинает опережать время благодаря своему таланту. Однако успех приходит только к настойчивым, поэтому поработать пришлось и самому Александру.

Уже в 19 лет он покинул родной дом в Ирпене, поехал работать и набираться опыта у польских шефов. Вскоре молодой человек стал су-шефом и уже сам начал обучать новичков.

Покинул работу за границей для участия во втором сезоне МастерШеф Профессионалы, но тогда ему не хватило немного опыта, чтобы одержать победу.

После участия в проекте вернулся к любимому делу, но уже в Украине. Начал черпать вдохновение у скандинавских и современных баскских шефов.

Кроме того, в своей работе пытается соблюдать принципы экологичности. Они подразумевают как использование только местных продуктов, которые не нужно привозить издалека, так и безотходное производство.

Лучшие блюда от победителя МастерШеф Битва сезонов

Поскольку смысл своей жизни Александр видит именно в кулинарии, в своих соцсетях преобладают именно фото его работ.

Терин из тыквы, корня сельдерея, креветки, мусс из тыквенного карри, гель из облепихи, маринованная тыква с цедрой апельсина, чипсы из батата, настурция.

Речная форель в панировке из шпината, фундука, фермерского пармезана, крем из BBQ моркови, эмульсия укропа, редис маринованный в гибискусе, соус из черноморских креветок и укропного масла, пудра зелёного горошка.

Сыровяленая говядина, ферментированный зелёный крыжовник, кедровый орех, крем из копчёных желтков и бер нуазет, эспума из лука порея и шпината, сухарь из кинзы, укропа, шпината, кедрового ореха и фундука, лимонный базилик, васильки.

Пористое мороженое из гречневой ириски, солёная трюфельная карамель, гречневый спонж пропитанный томлёным молоком и корицей, гречневые вафли, взрывная карамель.

Утиное филе, мясной сок, крем из копчёной моркови, томат чери фаршированный украинским чоризо и кинзой, маринованный севок

Однако некоторым шеф-поварам только предстоит пройти этот путь к победе на проекте. А вот хотя бы об участии пока мечтает Юрий Грицай, который защищает нашу независимость. Читай историю шеф-повара из Днепра, который покинул все и ушел на войну.

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