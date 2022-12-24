Вершина вкуса покоряется только храбрецам: МастерШеф — кто победил и лучшие блюда повара

Большие мечты, немалые амбиции и простое желание рассказать миру о своих талантах — все это собрало на одной кухне участников МастерШеф Битва сезонов.
Когда-то давно в своем сезоне каждому из них не хватило совсем чуть-чуть на их пути к победе. Прошло время, любители становились мастерами, а маэстро — шефами. Однако вершину, которую не удалось покорить, они так и не смогли забыть.
Поэтому собрали все свои знания, идеи и творческую энергию и отправились снова в новый путь. Но звание лучшего подчинится только одному. Кому? Рассказываем ниже.
Несколько лет назад он остановился в шаге от победы, когда не смог обуздать всю свою творческую энергию.
Однако настойчивость и самобытность фантазии все же не оставили в покое Александра Цвигуна, который и стал победителем МастерШеф Битва сезонов.
Парень сейчас развивает украинскую гастрономию, и украинская кухня — его основная любовь, — пишут на сайте проекта.
Парень сейчас развивает украинскую гастрономию, и украинская кухня — его основная любовь, — пишут на сайте проекта.
Довольно долгое время судьи проекта отмечали, что молодому человеку не хватает знаний в классической кухне. Поэтому сначала перед тем, как побороться за главный приз, ему пришлось показать, что он знает основы так же хорошо, как и тропинки своей фантазии.
Последним испытанием проекта для трех суперфиналистов традиционно стало приготовление их собственного меню. Наиболее впечатляющими оказались именно Александра, поэтому победу отдали именно ему.
Все участники шоу заметили, что, несмотря на молодой возраст, парень начинает опережать время благодаря своему таланту. Однако успех приходит только к настойчивым, поэтому поработать пришлось и самому Александру.
Уже в 19 лет он покинул родной дом в Ирпене, поехал работать и набираться опыта у польских шефов. Вскоре молодой человек стал су-шефом и уже сам начал обучать новичков.
Покинул работу за границей для участия во втором сезоне МастерШеф Профессионалы, но тогда ему не хватило немного опыта, чтобы одержать победу.
После участия в проекте вернулся к любимому делу, но уже в Украине. Начал черпать вдохновение у скандинавских и современных баскских шефов.
Кроме того, в своей работе пытается соблюдать принципы экологичности. Они подразумевают как использование только местных продуктов, которые не нужно привозить издалека, так и безотходное производство.
Поскольку смысл своей жизни Александр видит именно в кулинарии, в своих соцсетях преобладают именно фото его работ.
Терин из тыквы, корня сельдерея, креветки, мусс из тыквенного карри, гель из облепихи, маринованная тыква с цедрой апельсина, чипсы из батата, настурция.
Терин из тыквы, корня сельдерея, креветки, мусс из тыквенного карри, гель из облепихи, маринованная тыква с цедрой апельсина, чипсы из батата, настурция.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alexandr Tsvihun (@alx.cgn)
Допис, поширений Alexandr Tsvihun (@alx.cgn)
Речная форель в панировке из шпината, фундука, фермерского пармезана, крем из BBQ моркови, эмульсия укропа, редис маринованный в гибискусе, соус из черноморских креветок и укропного масла, пудра зелёного горошка.
Речная форель в панировке из шпината, фундука, фермерского пармезана, крем из BBQ моркови, эмульсия укропа, редис маринованный в гибискусе, соус из черноморских креветок и укропного масла, пудра зелёного горошка.
Сыровяленая говядина, ферментированный зелёный крыжовник, кедровый орех, крем из копчёных желтков и бер нуазет, эспума из лука порея и шпината, сухарь из кинзы, укропа, шпината, кедрового ореха и фундука, лимонный базилик, васильки.
Сыровяленая говядина, ферментированный зелёный крыжовник, кедровый орех, крем из копчёных желтков и бер нуазет, эспума из лука порея и шпината, сухарь из кинзы, укропа, шпината, кедрового ореха и фундука, лимонный базилик, васильки.
Пористое мороженое из гречневой ириски, солёная трюфельная карамель, гречневый спонж пропитанный томлёным молоком и корицей, гречневые вафли, взрывная карамель.
Пористое мороженое из гречневой ириски, солёная трюфельная карамель, гречневый спонж пропитанный томлёным молоком и корицей, гречневые вафли, взрывная карамель.
Утиное филе, мясной сок, крем из копчёной моркови, томат чери фаршированный украинским чоризо и кинзой, маринованный севок
Утиное филе, мясной сок, крем из копчёной моркови, томат чери фаршированный украинским чоризо и кинзой, маринованный севок
Однако некоторым шеф-поварам только предстоит пройти этот путь к победе на проекте. А вот хотя бы об участии пока мечтает Юрий Грицай, который защищает нашу независимость. Читай историю шеф-повара из Днепра, который покинул все и ушел на войну.
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