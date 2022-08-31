Я раніше не знав, що таке патріотизм! Ектор Хіменес-Браво знімає реаліті про героїзм українських кухарів

Відомий шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво знімає нове документальне реаліті Україна: війна та їжа для телеканалу СТБ. Це проект про сьогодення України й героїчність тих, хто працює в тилу заради перемоги.

Суддя шоу МастерШеф спільно з британським режисером Тоні Хіндхоу відвідали шість населених пунктів, які постраждали від ворожих обстрілів.

Вони поспілкувались з тамтешніми кухарями, які навіть під обстрілами годують місцевих. Адже багато закладів харчування з початком війни перекваліфікувались та готують для територіальної оборони, військових, волонтерів, медиків та цивільних.

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У нас є українські кухарі, які щодня хочуть допомагати та готувати для армії, лікарень. Я раніше не знав, що таке патріотизм, — зізнається Ектор.

Програма складатиметься з шести частин, кожна з яких присвячена окремому місту. Прем’єра проекту відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні стрімко набула популярності культура благодійності. Як зірки, так і звичайні люди взяли собі за корисну звичку регулярно донатити на потреби ЗСУ.

Читай, які десять волонтерських організацій України щодня наближають нас до перемоги.

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