МастерШеф приїхав до Ірпеня: Ектор Хіменес Браво влаштував змагання у Залізному містечку

Один з найвідоміших суддів та шеф-кухарів країни Ектор Хіменес Браво влаштував справжнє змагання із приготування страв на мангалі.

Захід було проведено для тих ірпінців, які вимушені тимчасово мешкати у Залізному містечку. Тобто у вагонах потягів, які надали в Укрзалізниці для людей, що втратили домівку через російське вторгнення.

Дім Ектора теж в Ірпені та, на щастя, він вцілів. Шеф-кухар каже, що хоч війну зустрів, коли був у відпустці за кордоном, одразу повернувся, аби допомагати тут.

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Захід вирішив провести не стільки, щоб навчити, а більше, щоб порадувати людей.

Спершу усі процеси приготування показував сам Ектор, а потім почалась частина змагання прямісінько, як у телешоу. За першість змагалось чотири команди.

Мешканцям кілька разів на день приносять їжу, а ось у самих можливості готувати немає. Тож люди розповідають, що за кухнею дуже скучили.

Зараз ми забули про все погане і нам дуже добре, – говорить одна з учасниць конкурсу Людмила.

А якщо ти теж хочеш до нашої перемоги навчитись готувати так добре, як шеф-кухар, варто розпочати з тієї страви, якої боїться наш ворог. Читай, як приготувати паляницю з полуницею від Ектора Хіменеса-Браво.

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