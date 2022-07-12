МастерШеф приехал в Ирпень: Эктор Хименес Браво устроил соревнования в Железном городке

Один из самых известных судей и шеф-поваров страны Эктор Хименес Браво устроил настоящее соревнование по приготовлению блюд на мангале.

Мероприятие было проведено для тех ирпинцев, которые вынуждены временно проживать в Железном городке. То есть в вагонах поездов, предоставленных Укрзалізницей для людей, потерявших дом из-за российского вторжения.

Дом Эктора тоже в Ирпене и, к счастью, он уцелел. Шеф-повар говорит, что хотя войну встретил, когда был в отпуске за границей, сразу вернулся, чтобы помогать здесь.

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Мероприятие решил провести не столько, чтобы научить, а больше, чтобы порадовать людей.

Сначала все процессы приготовления показывал сам Эктор, а затем началась часть соревнования прямо, как в телешоу. За первенство соревновались четыре команды.

Жителям несколько раз в день приносят еду, а вот у самих возможности готовить нет. Так что люди рассказывают, что за кухней очень соскучились.

Сейчас мы забыли обо всем плохом и нам очень хорошо, – говорит одна из участниц конкурса Людмила.

А если ты тоже хочешь к нашей победе научиться готовить так хорошо, как шеф-повар, стоит начать с того блюда, которого боится наш враг. Читай, как приготовить паляныцю с клубникой от Эктора Хименеса-Браво.

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